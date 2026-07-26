Leonel Fernández: "Tocar la Ley de Cine sería herir de muerte la industria"

Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global de Santo Domingo; el expresidente Leonel Fernández, presidente de Funglode, y Yvette Marichal, directora ejecutiva del Mercado Cinematográfico, durante la presentación de la agenda cultural e institucional 2026-2028 de la fundación. ( CORTESÍA DE KENDRY RIVERA )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), presidida por el expresidente Leonel Fernández, presentó este miércoles su agenda cultural e institucional para el período 2026-enero 2028, durante un encuentro con periodistas de los ámbitos cultural, cinematográfico y de espectáculos celebrado en su sede.

En la actividad, Fernández advirtió además que cualquier intento de modificar la Ley de Cine "heriría de muerte" a una industria que calificó como naciente.

El encuentro, que Funglode busca convertir en una cita anual, reunió a los principales directores de la institución, quienes presentaron los proyectos que marcarán su agenda hasta enero de 2028, reafirmando su compromiso con la cultura, la educación, la investigación, la innovación y el fortalecimiento de las industrias creativas.

En sus palabras de apertura, Fernández destacó que la cultura constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo de las naciones y reiteró la vocación de Funglode de continuar creando espacios de reflexión, formación e intercambio de ideas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/el-escritor-basilio-belliard-a4dd2a50.jpg Basilio Belliard, director de la Revista Global de Funglode, presentó los proyectos editoriales de la institución, entre ellos el relanzamiento de los Cinefórums Funglode y el inicio del Diccionario Cinematográfico de la República Dominicana. (CORTESÍA DE KENDRY RIVERA)

El Festival de Cine Global cumple 20 años

Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global de Santo Domingo (CGSD) y moderador del encuentro, recordó que el evento fue fundado en 2006 y este año llega a sus 20 años de existencia, aunque acumula solo 19 ediciones por las interrupciones causadas por la pandemia de covid-19 y varias tormentas.

De la Cruz destacó que Funglode, desde su fundación, ha trascendido en el cine, la cultura, la literatura y las políticas públicas, con un número creciente de graduados del IGLOBAL que hoy ocupan cargos públicos, y agradeció a Fernández su respaldo constante a la cultura y al cine.

Funglode anunció que la 19a edición del FCGSD se celebrará del 28 de enero al 3 de febrero de 2027, fortaleciendo sus ejes tradicionales de exhibición, formación, industria, internacionalización, encuentros profesionales, promoción del talento emergente y apoyo al cine dominicano.

La institución recordó que en enero de 2028 el festival celebrará su 20a edición, marcando dos décadas de trabajo continuo en favor del cine, la cultura y la proyección internacional del país.

Fernández: "hay que hablar de cine"

Al referirse a la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica, promulgada el 29 de julio de 2010, Fernández celebró el trabajo de difusión del festival: "gracias a la Ley de cine se está haciendo mucho buen cine en el país, pero hace falta eso que están ustedes haciendo, hay que hablar de cine, hablar de cine, hablar de cine, porque eso es lo que nos hace falta para seguir saliendo donde estamos".

Consultado sobre eventuales modificaciones a la normativa, tras protestas del gremio cinematográfico por cambios anteriores, el expresidente fue categórico: "la industria cinematográfica es una industria naciente, que digamos que está en su fase de infancia, por tanto, lo que hacen los gobiernos es procurar contribuir a que pueda crecer y consolidarse".

Añadió que el aporte fiscal del sector es mínimo, apenas un 0.04% de la recaudación, por lo que "en lugar de una reforma fiscal, tocar la industria cinematográfica sería herirla de muerte".

Fernández también descartó que el gobierno dominicano presente una reforma fiscal en el corto plazo, en medio de lo que describió como una crisis geopolítica global derivada del conflicto entre Irán y Estados Unidos-Israel, y recordó que la coproducción dominicana La Ternura logró la primera nominación dominicana a los premios Goya (España) como mejor maquillaje, fruto de los intercambios internacionales impulsados por la fundación.

Uno de los periodistas presentes le planteó que, durante la controversia por los intentos de modificar la ley, circuló mucha desinformación sobre su contenido real, y sugirió que Funglode sume un componente de divulgación sobre cómo la norma protege a quienes hacen cine. Fernández coincidió en que ese trabajo de explicar la ley a quienes quieren producir una película es necesario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/leonel-y-periodistas-59b3b6a9.jpg El expresidente Leonel Fernández, presidente de Funglode, comparte de manera distendida con periodistas al concluir la presentación de la agenda cultural e institucional 2026-2028 de la fundación, celebrada en la sede de la entidad en Santo Domingo. (CORTESÍA DE KENDRY RIVERA)

Dominican Film Showcase: Miami, Nueva York y nuevos destinos

Funglode presentó la programación internacional del Dominican Film Showcase, iniciativa que durante los últimos dieciséis años ha llevado el cine dominicano a ciudades del mundo como instrumento de promoción cultural.

El 17 de septiembre se celebrará una nueva edición en Miami, con la presentación de la película Tal palo, tal astilla, y el 24 de septiembre el programa llegará a Symphony Space, en Nueva York, con la exhibición de Milly, reina del merengue, dando continuidad a una trayectoria que Funglode inició con presentaciones en el Lincoln Center.

Fernández relató que eligió Symphony Space por su vínculo personal con el Upper West Side de Manhattan, el barrio donde se crió, recordando que junto a esa sala está el cine Talía, que aparece en una película de Woody Allen y frente al cual pasaba de niño camino a la escuela. Cada función, dijo, reúne cerca de 200 personas.

Durante la jornada de Nueva York se realizará además el encuentro Dominican Film Professionals Abroad, que reunirá a profesionales dominicanos del cine residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y otras ciudades de Estados Unidos, para fortalecer los vínculos con la diáspora cinematográfica e intercambiar ideas sobre el desarrollo de la industria audiovisual y la aplicación de la Ley 108-10.

Funglode anunció que a partir de 2027 Filadelfia se incorporará al circuito internacional del Dominican Film Showcase mediante una alianza con la Cámara de Comercio Dominicana en esa ciudad, y que trabaja para llevar la iniciativa a nuevos destinos, entre ellos Madrid.

En el plano internacional, De la Cruz adelantó además que el festival negocia con Turquía como país anfitrión de una próxima edición, mientras Italia, a través de su embajador, ya ofreció artistas y propuestas de colaboración, en un esquema que los presentes compararon con la fórmula de sedes múltiples del Mundial de la FIFA.

También reveló que representantes de India, país anfitrión el año pasado, planean traer cineastas hindúes durante el año para ofrecer charlas y conferencias en el país.

Regresa el Congreso de Cine de la República Dominicana

En el marco del FCGSD 2027 regresará el Congreso de Cine de la República Dominicana, espacio de encuentro para productores, realizadores, técnicos, distribuidores, inversionistas, académicos e instituciones, orientado a analizar los avances de la industria, la evolución de la Ley 108-10, las oportunidades de coproducción, la distribución internacional, las nuevas tecnologías y los desafíos del sector audiovisual.

Fernández señaló como principal reto pendiente el fortalecimiento del guion y la trama en las producciones nacionales, área en la que dijo que instituciones como Tisch School of the Arts de NYU y el New York Film Institute pueden aportar.

Un mercado cinematográfico en construcción

Yvette Marichal, directora ejecutiva del Mercado Cinematográfico (LAEE) que impulsa Funglode desde hace cuatro años, recordó su paso previo por la Dirección General de Cine, donde impulsó el Congreso Nacional de Cine, encuentro que lamentó que no haya continuado, y anunció la intención de retomar ese tipo de espacio con mesas de trabajo.

Agradeció a Fernández la libertad creativa que le ha dado al frente del proyecto, contó que llegó a este por recomendación directa suya, y reconoció el vínculo cercano que mantiene con Omar de la Cruz, a quien describió como su "otra mitad laboral" dentro de Funglode.

Informó que los showcases que ya se realizan en Nueva York y Miami se expandirán a Filadelfia este año y a Europa el próximo, como parte de un esfuerzo por acercar la diáspora a la industria local.

Relanzamiento de los Cinefórums Funglode

Funglode anunció el relanzamiento de los Cinefórums Funglode, programa permanente de formación y apreciación cinematográfica dirigido a estudiantes, profesionales y público en general, que combinará proyecciones, talleres especializados y espacios de análisis con críticos y especialistas nacionales e internacionales.

Basilio Belliard, director de la Revista Global, adelantó que próximamente se ofrecerá un taller sobre historia del cine a cargo del crítico uruguayo Héctor González, radicado desde hace años en el país, centrado en las grandes corrientes cinematográficas y en el análisis de fragmentos de películas clásicas.

Confirmó también que, a partir de febrero de 2027, durante toda la primera semana del festival se realizará un cine foro con apreciación cinematográfica, con especialistas vía Zoom o presenciales, en colaboración con la UASD, cuyos estudiantes participarán además con su propio análisis de las películas proyectadas.

Fernández, por su parte, propuso llevar la apreciación cinematográfica y el lenguaje audiovisual a las escuelas públicas dominicanas, en alianza con la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAT).

Diccionario Cinematográfico de la República Dominicana

Entre los anuncios editoriales figura el inicio del Diccionario Cinematográfico de la República Dominicana, proyecto coordinado por el crítico e investigador Félix Manuel Lora, discípulo de José Luis Sáenz, que documentará la historia, los protagonistas y las instituciones que han contribuido al desarrollo de la cinematografía nacional.

Belliard explicó que, al igual que el Diccionario Cultural Dominicano, tendrá versión física y digital, precisamente porque el dato cinematográfico se vuelve obsoleto con rapidez cada vez que fallece un cineasta o un actor.

Belliard dedicó primero unas palabras a la memoria de José Rafael de la Antigua, a quien calificó como su mentor y maestro en la gestión cultural, con quien trabajó doce años en el Ministerio de Cultura.

Dijo asumir la dirección de la Revista Global como un homenaje permanente a Antigua, gran editor de esa misma publicación, y remarcó que Global, con 109 números, constituye un patrimonio bibliográfico para el país y un centro de gravedad de los debates intelectuales dominicanos, con presencia en Nueva York, París, Madrid y Miami.

La Biblioteca Juan Bosch y su acervo de cine

Fernández describió la Biblioteca Juan Bosch , de seis pisos y 400 mil volúmenes, como la más completa del país en ciencias sociales y humanidades. Detalló que el primer piso reúne hemerotecas especializadas en ciencias políticas , relaciones internacionales y educación; el segundo agrupa bibliografía por regiones, con fondos especiales sobre Haití, reforzados tras el rescate de bibliotecas dañadas por el terremoto de 2010, y sobre Cuba; el tercero concentra derecho, comunicación, cine y filosofía; y el quinto piso, concebido originalmente para revistas y periódicos, hoy también alberga fondos de geopolítica.

describió la , de seis pisos y 400 mil volúmenes, como la más completa del país en ciencias sociales y humanidades. Detalló que el primer piso reúne hemerotecas especializadas en , relaciones internacionales y educación; el segundo agrupa bibliografía por regiones, con fondos especiales sobre Haití, reforzados tras el rescate de bibliotecas dañadas por el terremoto de 2010, y sobre Cuba; el concentra derecho, comunicación, y filosofía; y el quinto piso, concebido originalmente para revistas y periódicos, hoy también alberga fondos de geopolítica. Aseguró que la colección sobre cine "debe ser la más grande que hay en la República Dominicana", con una sala de exhibición, el Screen Room, donde se han dictado ciclos sobre directores como François Truffaut. La institución acaba de recibir además la biblioteca personal de José Rafael Antigua, de unos 35,000 volúmenes de literatura y arte, para la cual Funglode busca todavía un espacio adecuado.

Editorial Funglode y ferias del libro internacionales

Idrialis Castillo, directora de la Editorial Funglode, informó que la Revista Global, disponible también en revistaglobal.org, prepara su próxima edición dedicada al autismo, y que la editorial cuenta con correctores de estilo que ofrecen talleres internos y externos de redacción. Para 2026-2028 la editorial tiene planificadas cinco publicaciones, entre ellas un libro del propio Fernández. Funglode informó que continuará fortaleciendo la circulación de la Revista Global en Estados Unidos y Europa, y mantendrá participación activa en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Feria del Libro de Madrid, esta última incorporada este año gracias a la sede de Funglode en España, además de la Feria del Libro Dominicano de Nueva Jersey junto a la filial de la fundación en esa ciudad. Castillo mencionó también que Funglode lleva libros a ferias de pueblos dominicanos como San Pedro, San Francisco, Baní, Neiba, Puerto Plata, Nagua, La Romana y María Trinidad Sánchez, y que mediante los kits culturales, que incluyen el diccionario cultural, el diccionario del medioambiente y publicaciones de los Premios Funglode, la fundación ha entregado ya cerca de 78 kits gratuitos a centros culturales y escuelas del país.

El Diccionario Cultural Dominicano, coordinado por Samuel Sierra y disponible en diccionario.funglode.org, circula en español desde 2016, ya tiene versión en italiano, sacará su edición en inglés en septiembre y prepara una en francés.

Radio y multimedia: 38 millones de reproducciones

Kelvin Mejía, director de Radio y Publishing Funglode, explicó que la emisora nació como proyecto digital y fue la primera radio exclusivamente en línea en integrarse a la red de emisoras asociadas de RFI.

Reportó que solo en YouTube acumuló 38 millones de reproducciones en tres años, con un alcance mensual de medio millón de personas en Instagram y un 68% de audiencia recurrente, y que actualmente se producen diez programas, entre ellos uno dedicado a cine.

Funglode anunció que continuará ampliando la programación de Radio Funglode y fortaleciendo Funglode Publishing.

Sandra Cadavid, directora de Contenido de Funglode, explicó que desde sus inicios la institución ha buscado grabar sus actividades para generar un archivo audiovisual disponible en su canal de YouTube.

Educación, inteligencia artificial y presupuesto para cultura

Yarima Sosa, directora del Centro de Estudio del Futuro y del Foro Global, presentó la continuidad y fortalecimiento del Foro Global de Casa de Campo, consolidado como espacio de análisis sobre economía, educación, innovación, inteligencia artificial, salud, desarrollo sostenible y geopolítica desde 2021.

Anunció que en noviembre el foro tendrá una nueva edición dedicada al futuro de la educación y las nuevas tendencias pedagógicas, y confirmó la continuidad de los encuentros en Santiago de los Caballeros, en alianza con el Hospital Metropolitano de Santiago, centrados en el futuro de la medicina, así como del Foro Global de Nueva York, orientado a fortalecer los vínculos con la diáspora dominicana.

Fernández, consultado sobre el presupuesto nacional para cultura, actualmente en 0.14% del gasto público, explicó que el Estado dominicano recibe apenas un 14.7% de ingresos fiscales respecto al Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio regional.

Planteó vincular la inversión cultural a la educación, con bibliotecas escolares, formación musical y teatral desde los primeros grados, actividades deportivas escolares y visitas guiadas a museos, y sugirió incorporar la enseñanza audiovisual y de cine en las escuelas públicas, remarcando además la necesidad de reforzar la lectura comprensiva y el pensamiento crítico entre los estudiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/leonel-fernandez-y-directivos-d2869b84.jpg El expresidente Leonel Fernández, presidente de Funglode, junto a directivos de la entidad académica durante la presentación de la agenda cultural e institucional 2026-2028. (CORTESÍA DE KENDRY RIVERA)

Otros anuncios institucionales

La agenda presentada contempla además el fortalecimiento de los Premios Funglode, a cargo de Catherine Florentino; el desarrollo de nuevas iniciativas académicas desde IGLOBAL; la realización de encuentros especializados sobre propiedad intelectual y derecho de autor; y la producción de nuevos contenidos educativos, culturales y audiovisuales. En el encuentro participaron también Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, y Nathanael Concepción, director del OPD Funglode.

Al concluir la actividad, Fernández agradeció el respaldo permanente de los medios de comunicación y reafirmó que Funglode continuará promoviendo espacios de pensamiento, creación, formación e intercambio cultural, convencido de que la prensa es un aliado fundamental para acercar el conocimiento, el arte y la cultura a la sociedad dominicana.

Los representantes de la institución reiteraron su invitación a los medios a acompañar y difundir esta agenda, concebida para consolidar a la República Dominicana como referente regional en pensamiento, educación, cultura e industria audiovisual.