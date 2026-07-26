Massiel Taveras se destaca en Hollywood con Bear Country junto a Russell Crowe

Massiel Taveras junto a Russell Crowe, durante el rodaje de "Bear Country", en Queensland, Australia. ( SUMINISTRADA )

La actriz dominicana Massiel Taveras, tras más de una década de haberse mudado desde República Dominicana a Los Ángeles, logró abrirse paso en el mercado anglosajón al formar parte de la industria cinematográfica de Hollywood, según una nota de prensa enviada por la oficina de prensa de la actriz.

Este es el crédito cinematográfico más importante de su carrera hasta la fecha. En "Bear Country" interpreta a María, una mujer latina que comparte escenas con el actor Russell Crowe.

La producción, estrenada bajo el título "The Get Out", es una adaptación de la novela "Strip", del escritor Thomas Perry. Se trata de un thriller de acción en el que Russell Crowe, ganador del premio Óscar, interpreta a Manco, un hombre con un pasado oscuro que busca un retiro en paz, aunque las circunstancias se lo impiden.

La cinta fue dirigida por Derrick Borte y producida por Mark Fasano y Lee Broda. El rodaje se realizó en febrero de 2025 en Queensland, Australia, específicamente en la región de Gold Coast, donde Massiel Taveras permaneció durante un mes para participar en las filmaciones.

La actriz describió la experiencia de trabajar junto a Russell Crowe como una bendición y algo surrealista.

Bear Country o The Get Out

"Antes de enterarme de que trabajaría en una película con Russell Crowe y de que tendría escenas con él, le comenté a una amiga periodista que, si algún día me tocaba trabajar con mi actor favorito de siempre —porque siempre he considerado su actuación en Gladiator como magnífica e inolvidable—, estuviera lista para escribir sobre ese momento. Las dos nos sorprendimos porque ese comentario surgió espontáneamente, sin que yo supiera nada sobre Bear Country o The Get Out. Un año después, Dios lo hizo realidad. Una vez más se cumplió el versículo que dice: 'Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido'", expresó Taveras.

La actriz aseguró que esta ha sido la producción más grande y compleja en la que ha trabajado.

"Ha sido un reto enorme y una gran bendición que aún estoy procesando", manifestó.

La película ya está disponible en Amazon y otras plataformas digitales, luego de su estreno mundial en un festival de cine en Italia .

y otras plataformas digitales, luego de su en un festival de cine en . Tras una gira promocional por Europa, Massiel Taveras regresó a Los Ángeles, donde continúa promoviendo "Bear Country" / "The Get Out". Es la primera vez que comparte pantalla con un actor del nivel de Russell Crowe.