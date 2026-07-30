Cine dominicano: Sublime Gracia se presenta en el Dominican Film Festival de Nueva York

El elenco principal de Sublime Gracia, encabezado por Barliz Morales, Nathalia Herrera, Jheillin Durán y Mercedes Guzmán, da vida a una historia inspirada en el libro del profeta Oseas, que representará al cine dominicano en el Dominican Film Festival de Nueva York. ( SUMINISTRADA )

La película Sublime Gracia, dirigida por los cineastas santiagueros Fel Di Gargo y Mariela Díaz, fue seleccionada para competir en la decimoquinta edición del Dominican Film Festival de Nueva York (DFFNYC), que se celebrará del 5 al 11 de agosto.

La proyección de la ópera prima de ambos realizadores está programada para el domingo 9 de agosto, a las 8:00 de la noche, en la Alianza Dominicana Cultural Center, ubicada en el 530 W. 166th Street, en Manhattan, como parte de la programación oficial del festival.

Producción y reparto

Inspirada en el libro del profeta Oseas, la producción de Cabinet Maker Films narra la historia de José, un predicador interpretado por Barliz Morales, quien se enamora de Abril, una joven prostituta encarnada por Nathalia Herrera.

Ella mantiene vínculos con el bajo mundo y está bajo el control de Boám, personaje interpretado por Jheillin Durán. La historia también cuenta con la participación de Mercedes Guzmán en el papel de Doña Julia, propietaria de una cafetería donde convergen las vivencias y conflictos de los protagonistas.

Trayectoria y reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/ny-pressjpg2-7bba3da4.jpeg La coproducción del actor Hensy Pichardo.

La cinta cuenta con la coproducción del productor Henssy Pichardo y, pese a haber sido realizada con un presupuesto limitado, sus realizadores destacan que alcanzó estándares de calidad para la gran pantalla. El rodaje debió completarse en apenas 11 días, la mitad del tiempo originalmente previsto para la producción.

Antes de llegar al Dominican Film Festival de Nueva York, Sublime Gracia fue seleccionada para la Muestra de Cine Cristiano y el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, donde recibió una favorable acogida por parte del público durante sus exhibiciones en Caribbean Cinemas.

Creado por Armando Guareño, el Dominican Film Festival de Nueva York tiene como misión promover las producciones independientes y fortalecer la presencia del cine dominicano en Estados Unidos. Cada año reúne a miles de espectadores, directores, actores, productores y críticos en una programación que incluye largometrajes, cortometrajes, documentales y actividades de formación artística.