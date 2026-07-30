"Spider-Man: Brand New Day" llega a la cartelera con una nueva etapa para Peter Parker

En "Spider-Man: Brand New Day" Peter Parker se enfrenta a una amenaza que podría cambiar su destino para siempre. ( SONY PICTURES - © SONY PICTURES )

Durante años, Spider-Man ha sido uno de los personajes más populares del cine de superhéroes, y cada nueva entrega despierta grandes expectativas entre los seguidores de Marvel. Esta semana, la cartelera recibe un único estreno, pero se trata de una de las producciones más esperadas del año.

Tras los acontecimientos de "Spider-Man: No Way Home", esta nueva película plantea un escenario completamente distinto para el héroe arácnido. Con una vida marcada por el sacrificio y el anonimato, el héroe deberá enfrentarse a nuevos desafíos personales mientras protege una ciudad que ya no recuerda quién es realmente.

Un nuevo comienzo para Spider-Man

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de la película "Spider-Man: No Way Home" y ahora Peter Parker (Tom Holland) ha asumido por completo las consecuencias de la decisión que cambió su vida en esa aventura.

Ahora vive solo, alejado de las personas que alguna vez formaron parte de su mundo, y dedica todo su tiempo a combatir el crimen como Spider-Man en las calles de Nueva York. Sin embargo, la tranquilidad dura poco.

Mientras intenta mantener el orden en una ciudad que desconoce su identidad, comienza a surgir una serie de crímenes con un inquietante patrón común.

Paralelamente, Peter experimenta una inesperada transformación física relacionada con sus propios poderes, un cambio que amenaza con alterar su existencia y que podría convertirse en un peligro tan grande como los enemigos a los que enfrenta.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y producida por Kevin Feige y Amy Pascal, la película marca el inicio de una nueva etapa para el Spider-Man interpretado por Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

El reparto reúne nuevamente a Holland con Zendaya y Jacob Batalon, además de incorporar a Sadie Sink y contar con el regreso de Jon Bernthal como Punisher y Mark Ruffalo como Hulk.