Spider-Man desata la fiebre en los cines dominicanos con salas llenas y funciones agotadas

Entrada de Caribbean Cinemas abarrotada este sábado por los fanáticos de Spider-Man Brand New Day. ( DIARIO LIBRE/RUTH SALCEDO )

Con apenas tres días en cartelera, Spider-Man: Brand New Day ya se hace sentir en los cines. La nueva entrega del superhéroe de Marvel, protagonizada por Tom Holland, ha logrado atraer a decenas de fanáticos desde sus primeras funciones, llenando las salas con espectadores que esperaban uno de los estrenos más importantes del año.

Tras un recorrido realizado por Diario Libre en distintas salas de cine de las plazas Ágora Mall, Galería 360 y Sambil, se observó la presencia de numerosos fanáticos que acudieron al estreno.

En los espacios se registraron largas filas para retirar boletos, comprar palomitas y acceder a las salas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-82047-pm-882c1dcb.jpeg

Familias, grupos de amigos y seguidores del personaje llegaron con camisetas, abrigos y otros artículos alusivos al personaje, mientras compartían su expectativa antes del inicio de la función.

Todo agotado

Tras hablar con un empleado del cine, este explicó que la alta demanda provocó que las funciones se agotaran desde la preventas, con la mayoría de las boletas adquiridas a través de internet.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-82043-pm-ef25935d.jpeg

Señaló que desde los primeros horarios del estreno las salas comenzaron a llenarse y que fue necesario habilitar funciones adicionales para responder a la cantidad de espectadores interesados en ver la película.

"Ni aquí ni en Megacentro, ni en Galería 360, ni en Ágora, ni en Downtown, en ninguno", comentó el trabajador de Caribean Cinemas.

Antes de su estreno

Entre los asistentes estuvo Jonathan Romero, quien llegó desde San Cristóbal para disfrutar de la película y explicó que esperaba conocer la nueva etapa del personaje interpretado por Tom Holland.

Romero señaló que pudo adquirir sus entradas con anticipación mediante la plataforma digital.

"Nosotros la compramos en línea hace un par de días", indicó, al destacar la rapidez con la que se agotaron las boletas para las funciones del estreno.

De su lado, Ángel Percel, quien también acudió al cine con la expectativa de disfrutar la nueva entrega, aseguró que Spider-Man es su superhéroe favorito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-82042-pm-1-91f77f10.jpeg

"Esperamos mucho. Es mi superhéroe favorito y sé que un gran poder conlleva una gran responsabilidad", expresó.

Percel contó que intentó conseguir entradas, pero se encontró las funciones agotadas.

"Está todo lleno, estamos esperando a ver si abren otra sala para poder entrar", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-82042-pm-76f08358.jpeg