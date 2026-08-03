El fenómeno de Spider-Man dispara la asistencia a cines locales: "Tuvimos más de 160,000 personas"

La nueva película de Spider-Man ha disparado la asistencia a los cines locales. ( SHUTTERSTOCK )

Lo que prometía ser un gran estreno terminó convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes para la industria cinematográfica dominicana. El lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day no solo lideró la taquilla nacional, sino que impulsó uno de los fines de semana de mayor asistencia en la historia reciente de los cines del país.

Más de 160,000 personas acudieron a las salas de cine de República Dominicana entre el miércoles, cuando comenzaron las funciones de preestreno, y el domingo, una cifra que, según Caribbean Cinemas, marca un récord de asistencia y confirma el gran momento que vive la exhibición cinematográfica en el país.

"Yo sabía que iba a ser grande, pero nunca me imaginé rompiendo récords. Yo sabía que iba a ser grande por la preventa y demás, pero rompió récords de otras películas enormes. De verdad, nosotros no lo esperábamos", afirmó Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas en República Dominicana, en entrevista con Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/befunky-collage-2026-08-03t152924005-519c5803.jpg Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas en RD.

Un récord que va más allá de Spider-Man

Aunque el superhéroe de Marvel fue el gran protagonista del fin de semana, Cordero considera que el dato más importante no es únicamente el desempeño de una película, sino la respuesta del público a la experiencia de ir al cine.

"Tuvimos más de 160,000 personas en las salas de cine. Spider-Man se colocó como la película número uno, y gracias a Spider-Man logramos romper el récord de asistencia en varios cines a nivel nacional", explicó.

Entre los complejos que registraron cifras históricas de asistencia se encuentran Downtown Center, Plaza Duarte, Sambil, San Francisco de Macorís, Higüey y Novo Centro VIP.

El éxito fue tan amplio que incluso complejos ubicados fuera de los principales centros urbanos experimentaron una demanda inusual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/befunky-collage-2026-08-03t153228226-9dc3dd3d.jpg Este fin de semana se observó largas filas para ver la películaSpider-Man. (DIARIO LIBRE)

"Hasta en San Juan de la Maguana, que es nuestra operación más pequeña, tuvimos que habilitar tandas de 10:00 y 11:00 de la noche", reveló.

Además, Caribbean Cinemas abrió funciones desde la 1:00 de la tarde en salas como Downtown Center, Novo Centro VIP, Galería 360, Sambil y Plaza Internacional del Cibao para responder a la demanda.

"Aquí nadie va al cine a esa hora, pero cuando todas las tandas nocturnas estaban llenas con antelación, tuvimos que abrir esas funciones... y también se llenaron", comentó.

¿Por qué Spider-Man conectó tanto con el público local?

Para Cordero, el fenómeno responde a una combinación de factores: la fidelidad del público dominicano hacia las películas de superhéroes, una campaña de mercadeo efectiva, el atractivo del elenco y una fecha de estreno estratégica.

"El público dominicano ama las películas de superhéroes. Todas. Siempre sacan a la gente de la casa", aseguró.

A esto suma el impacto mediático de sus protagonistas.

"Yo creo que la combinación de Zendaya con Tom Holland, el marketing y cómo se manejó la promoción definitivamente jugaron un rol publicitario que funcionó. Aparte de que la película está muy bien hecha y, de toda la saga, es la que tiene mejores efectos especiales".

También destacó que el estreno llegó en un momento ideal del calendario cinematográfico.

"Se estrenó finalizando el verano, sin la competencia de junio y julio, cuando coinciden muchas películas familiares. Y en República Dominicana coincidió con la quincena", explicó.

Un verano histórico

Más allá del éxito de una sola producción, Caribbean Cinemas considera que la temporada completa ha sido excepcional.

"Este verano ha sido uno de los veranos más fuertes postpandemia", afirmó Cordero.

La ejecutiva entiende que la industria ha demostrado que el público sigue dispuesto a asistir a las salas cuando encuentra una oferta atractiva.

"Hay muchos cuentos de camino, pero la gente va al cine. El cine está en su mejor momento y este verano así se ha demostrado".

A ese buen desempeño han contribuido tanto las superproducciones internacionales como la diversidad de títulos disponibles.

Mientras Spider-Man lideró ampliamente la taquilla, "La Odisea" se consolidó como la segunda película más vista del país, a pesar de su duración de tres horas.

El cine dominicano también tiene espacio

En medio del dominio de Hollywood, una producción local continúa dando de qué hablar.

Cordero destacó el desempeño de "De tal palo, tal astilla", que cuatro meses después de su estreno sigue entre las películas más vistas del país.

"Lleva 132,000 boletas vendidas y este fin de semana estuvo número cinco en ventas a nivel nacional", indicó.

Para la ejecutiva, este comportamiento demuestra que el público responde cuando encuentra propuestas variadas.

"Tú tienes Spider-Man como un suceso mundial, tienes 'La Odisea', tienes películas para niños y tienes una dominicana. Ahí tienes opciones para todos los gustos".

La apuesta por la modernización

El crecimiento de la asistencia también responde, según Cordero, a la transformación que ha vivido la infraestructura cinematográfica del país.

Durante los últimos años, Caribbean Cinemas ha remodelado complejos como Megacentro, Plaza Internacional del Cibao y Colinas Mall, además de convertir Novo Centro en un complejo VIP y abrir recientemente el nuevo cine de Ágora Mall.

"Si al público tú le das tecnología, cines renovados, cines nuevos y una película como esta, la gente definitivamente va a salir", afirmó.

La ejecutiva destacó además que la llegada del cine de Ágora no restó público a Galería 360.

"Galería 360 estuvo llena y Ágora estuvo llena, a pesar de estar uno frente al otro. Han logrado atraer públicos distintos".

Otro de los cambios que dejó este estreno fue el crecimiento de la compra digital.

Antes incluso del preestreno, Caribbean Cinemas había vendido más de 20,000 boletos en línea, una señal de que el consumidor dominicano está adoptando nuevos hábitos.

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"El público tiene ya que aprender que, con estrenos grandes, tiene que comprar en preventa porque el mercado dominicano está digitalizado", explicó.

Lo que viene para el resto del año

Tras el éxito de Spider-Man: Brand New Day, Caribbean Cinemas anticipa que la segunda mitad del año mantendrá el impulso con estrenos como Paw Patrol, The Cat in the Hat, Hunger Games, Dune 3, Avengers : Doomsday , Jumanji, Angry Birds 3 y la producción dominicana La esquina tiene candela.

"De noviembre a diciembre vamos a tener otro verano", aseguró Cordero.

Respecto a Spider-Man, la expectativa es que continúe liderando la taquilla durante varias semanas.

"Esta película no va a bajar por las próximas cuatro semanas. Hay personas que se quedaron fuera porque no encontraron boletas y otras que ya la vieron y quieren repetirla", concluyó.

Con cifras históricas de asistencia, salas llenas en todo el país y una cartelera que combina grandes franquicias internacionales con cine dominicano, el verano de 2026 se perfila como un punto de inflexión para la exhibición cinematográfica nacional, demostrando que la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande sigue más vigente que nunca.

Indicador Cifra / Dato Asistencia a los cines (miércoles a domingo) Más de 160,000 personas. Película número uno Spider-Man: Brand New Day. Posición histórica de Spider-Man en RD Segundo mejor estreno de la historia en República Dominicana. Récord histórico que se mantiene Avengers: Endgame (2019) continúa como el mejor estreno de todos los tiempos en el país. Boletas vendidas en preventa online Más de 20,000 boletos antes del estreno oficial. Cines que rompieron récord de asistencia Downtown Center, Plaza Duarte, Sambil, San Francisco de Macorís, eWay y Novo Centro VIP. Tandas adicionales habilitadas Funciones de 10:00 p.m. y 11:00 p.m. en todo el país, incluyendo San Juan de la Maguana. Nuevas funciones por alta demanda Tandas desde la 1:00 p.m. en Downtown Center, Novo Centro VIP, Galería 360, Sambil y Plaza Internacional del Cibao. "De tal palo, tal astilla" Más de 132,000 boletas vendidas y aún ocupa el quinto lugar de la taquilla nacional tras cuatro meses en cartelera. Panorama del verano Caribbean Cinemas lo califica como "uno de los veranos más fuertes de la industria del cine dominicano postpandemia".