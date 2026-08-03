La actriz y cineasta dominicana Lía Lockhart abrirá el Festival de Cine de Rhode Island

La carrera de la actriz dominicana radicada en Estados Unidos, Lía Lockhart, anunció que dos de sus cortometrajes fueron seleccionados para la 44.ª edición del Rhode Island International Film Festival (RIIFF) Flickers, que se celebrará del 4 al 9 de agosto en Rhode Island, Estados Unidos.

Su cortometraje Extraño, el cual escribe, protagoniza y codirige junto a la cineasta K. Elisa García, formará parte de la noche de apertura del festival, una distinción otorgada solo a un grupo muy reducido de producciones.

La pieza fue seleccionada entre 7,050 aplicaciones provenientes de más de 110 países, lo que resalta aún más el logro.

Asimismo, Proxy, su primer protagónico en Estados Unidos, será proyectado en dos ocasiones durante los días del festival, el 8 y 9 de agosto.

El Rhode Island International Film Festival (RIIFF) Flickers es el evento cinematográfico más grande de toda la región de Nueva Inglaterra y uno de los festivales independientes más respetados de Estados Unidos, especialmente en el ámbito del cortometraje.

Su prestigio se debe, entre otras razones, a que es un festival calificador para los Premios Óscar, así como para los BAFTA (Reino Unido) y los Canadian Screen Awards.

Además de las proyecciones, el festival ofrece:

Paneles

Talleres y espacios de formación para cineastas y guionistas

y para cineastas y guionistas Oportunidades de conexión profesional con directores, productores y actores reconocidos

En los últimos años, varias películas que pasaron por Flickers han sido nominadas, e incluso ganadoras, del Óscar. El festival destaca que las producciones exhibidas allí han acumulado casi un centenar de nominaciones y 15 estatuillas.

Más novedades sobre Lía

Te puede interesar La actriz Lía Lockhart califica de masterclass trabajar con Manny Pérez en "La vida chueca"

Recientemente, Lía Lockhart estuvo filmando su segundo rol protagónico y segunda película dominicana del año, La Cadena, dirigida por José Gómez de Vargas, interpretando a un personaje que considera su mayor reto actoral hasta el momento.

Para la artista, que su filme "Extraño" abra el festival y que "Proxy" también forme parte de la programación de uno de los eventos cinematográficos más importantes de Norteamérica, representa un hito significativo en su trayectoria, aportando mayor visibilidad y posicionamiento a su trabajo como actriz, guionista y directora.