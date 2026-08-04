Película dominicana de animación obtiene respaldo del "Hubert Bals Fund" del Festival de Róterdam

Foto compartida con Diario Libre de la cinta Donde duermen las abejas de Tomás Pichardo Espaillat & Nika Zhukova ( FACILITADA POR TOMÁS PICHARDO ESPAILLAT )

El cine dominicano vuelve a ganar espacio en uno de los escenarios más relevantes para el desarrollo del cine de autor a nivel mundial.

El director dominicano Tomás Pichardo Espaillat anunció que su próximo largometraje de animación, "Donde duermen las abejas", fue seleccionado para recibir el Hubert Bals Development Support 2026, uno de los programas de financiamiento más prestigiosos del Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR).

La producción, codirigida junto a la cineasta Nika Zhukova, figura entre los 20 proyectos internacionales elegidos este año para recibir una subvención de 10,000 euros, destinada a fortalecer la etapa de desarrollo de películas con una propuesta artística de alto potencial.

La noticia representa un nuevo reconocimiento para Pichardo, cuya trayectoria ha comenzado a consolidarse en importantes circuitos internacionales de cine independiente.

En una información compartida con Diario Libre, el realizador expresó su entusiasmo por este nuevo paso en la producción de la película.

"Acabamos de ganar el fondo Hubert Bals Development Support del Festival de Róterdam", comentó.

"Donde duermen las abejas" propone una historia profundamente íntima contada desde la animación. La película sigue a Viktor, un hombre que, tras morir, se transforma en la casa que construyó junto a su esposa, Melina.

Desde ese espacio convertido en memoria viva, ambos emprenden un recorrido por los recuerdos, las raíces familiares y los vínculos que han definido sus vidas, en una reflexión sobre el amor, la pérdida y el paso del tiempo.

Sobre el programa

El Hubert Bals Fund , creado por el Festival Internacional de Cine de Róterdam , es considerado uno de los principales mecanismos de apoyo al cine independiente en países con industrias audiovisuales emergentes. Su programa Development Support financia proyectos en sus primeras etapas creativas y ha servido como plataforma para cineastas que posteriormente han llegado a festivales como Cannes, Berlín, Venecia y el propio IFFR .

, creado por el , es considerado uno de los principales mecanismos de apoyo al en países con industrias audiovisuales emergentes. Su programa financia proyectos en sus primeras etapas creativas y ha servido como plataforma para cineastas que posteriormente han llegado a festivales como Cannes, Berlín, Venecia y el propio . Para la edición de 2026, el fondo amplió su alcance al incrementar de 15 a 20 los proyectos seleccionados, una decisión que, según explicó Tamara Tatishvili, directora del Hubert Bals Fund, busca fortalecer el respaldo a voces cinematográficas con propuestas innovadoras y ampliar la representación de regiones históricamente menos favorecidas en los esquemas internacionales de financiamiento.

La selección de este año reúne a realizadores de distintos continentes e incluye a cineastas con una sólida trayectoria en el circuito de festivales. Entre ellos figura nuevamente Tomás Pichardo Espaillat, quien ya había participado en el IFFR con Olivia & the Clouds, codirigida junto a Zhukova.