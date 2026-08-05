Dominican Film Festival marca sus 15 años con una edición de estrenos, competencias y nuevas voces

La edición abrirá este miércoles 5 de agosto con el estreno mundial de La fábrica de bodas, dirigida por Francis Disla "Indio" ( UNITED PALACE )

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) celebrará su 15.ª edición del 5 al 11 de agosto de 2026 con una programación de más de 70 películas que reúne nuevas voces, reconocidos realizadores y diversas miradas del cine dominicano realizado en la República Dominicana y en la diáspora.

Durante siete días, el festival ofrecerá largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes, además de estrenos mundiales, internacionales, estadounidenses y de Nueva York, competencias oficiales, presentaciones especiales, talleres gratuitos y encuentros entre cineastas, profesionales de la industria y el público.

La edición abrirá hoy miércoles con el estreno mundial de La fábrica de bodas, dirigida por Francis Disla "Indio". La gala inaugural se celebrará en el emblemático United Palace, ubicado en el 4140 Broadway, en Washington Heights, Manhattan.

Bajo el lema "Donde las historias crean emociones", la programación recorrerá géneros como la comedia, el drama, el romance, el documental y el thriller, reflejando la diversidad temática y creativa que caracteriza a la producción cinematográfica dominicana contemporánea.

Las proyecciones tendrán lugar principalmente en el AMC 34th Street 14, ubicado en el 312 West 34th Street, y en el Alianza Dominicana Cultural Center, en el 530 West 166th Street. Esta última sede también acogerá una serie de talleres gratuitos y abiertos al público.

"Llegar a los quince años representa una oportunidad para reconocer todo lo que el cine dominicano ha avanzado y, al mismo tiempo, mirar hacia las nuevas historias y generaciones que están surgiendo.

Esta edición celebra el talento de nuestros cineastas, el vínculo con la diáspora y la capacidad de nuestro cine para conectar con públicos diversos a través de las emociones", expresó Armando Guareño, fundador y director ejecutivo del DFFNYC.

Competencia Oficial

La Competencia Oficial reúne producciones que reflejan la diversidad de géneros, estilos y perspectivas presentes en el cine dominicano actual.

En la competencia de largometrajes de ficción participan La herencia de los Ramírez, de Brahyam Jade Humphreys; Qué más puedes hacerme, de Félix Germán; La batalla de los Ángeles, de Félix Germán; Acorde final, de Pachy Banks-Cabral; Entiérrenlo Parao, de Ronni Castillo; Sublime Gracia, de Fel di Garbo; y Melodrama, de Andrés Farías.

La competencia de documentales está integrada por Aquella primavera, de Mayra Poueriet; Boru, de Ronny A. Sosa; Kacimiro, de Boynayel Mota; Más allá del humo, de Mariel Aponte; Soldados de la Democracia, de Alberto Zayas; y Mujeres Extraordinarias: Así en la guerra, como en la paz, de Yildalina Tatem Brache.

En la competencia de cortometrajes participan A Tempo, de Camila Del Carmen y Elena Carrasco; Batea, de Sofía Richiez y Claudio Rafael; El Amuleto, de Danny Camacho; El mar que nos separa, de Daslaina González Álvarez; y Everbranch, de Lisa Reyes.

Lo que nadie ve, de Jhoanna Ruiz; Nueva forma, de Viviana C. Sánchez; y Sinfónica Novae, de Noelia Peguero, Lucille Victoria y Sarah Mora; Stuck, de Kamila Minier; Tenebras, de Francisco Rojas; Yante, de Alberto Valdez; y A través del silencio, de Keyla Charinne Ceballos Vega.

Asimismo, Cuko, de Madel Márquez Ventura; El reloj, de Will Valerio; En pecado, de Yorjina Moran; La Antimusa, de Camilo Jarabacoa; Padrecito, de Jhoan Manuel Herrera Jimenéz; y Tainos, de Eduardo Schuldt.

La competencia de cortometrajes universitarios está integrada por Caribe, de Leslie Hernández (Unapec); Del otro lado, de Liz Garrido (Unapec); El loco que pinta, de Paul Limardo y Mariam Rosario (Intec); ¡Y con ustedes!, de Víctor Batista Hernández (Intec); y Pueblo Viejo, de Alexander Vásquez (Chavon).

Gislaine, de Camila Encarnación (Chavón); Un Regard, de Loli Taina (Pucmm Santo Domingo); El Colmadón, de María Fernanda Sánchez y María Laura Ben (Pucmm Santo Domingo); y Carmesí, de Noelia Nolasco (Pucmm Santiago).

Sueño Siamés, de Paul Ovalles (Pucmm Santiago); Delirio de Sangre, de Rocío Pérez (Uasd); Abyss, de Danna Mariel Padilla Pereyra (Uasd); y Reflejo, de Alexia Gómez (Unibe).

Competencia de la Diáspora

La Competencia de la Diáspora reconoce el trabajo de realizadores dominicanos que desarrollan sus carreras fuera de la República Dominicana y que continúan creando historias vinculadas con sus raíces y experiencias.

En la competencia de largometrajes de la diáspora participan Can´t Let It Go, de Roy Szuper; El Bodeguero, de Boccaccio Guzmán; One Guy, Too Many Dates, de Yissendy Trinidad; La Fundación: Baseball´s Island, de Isaac Weinberg; Rock del Caribe: Primera Parte, de Eddy Coradín; y The Burden of Nine Lives, de Vega Montañez.

La competencia de cortometrajes de la diáspora incluye Absent Notes, de Jose Miguel Soto Mariano; Americano, de Yanelly Martínez; Dreamer, de Vergi Rodríguez y Diana Zollicoffer; I Love You So Much but You Are So Difficult, de Berenicé Brino; Migra, de Adrian Miranda; y Visa, de Orlenny De León.

Poetry in Motion, de Angel Ruby Vasquez; My Grandmother´s Hands, de Alicia Leon; El Espíritu de la Escalera, de Leslie Rubiera; DreamZzz, de Hedi B. Asencio; Sprayin´ Series – 05: "Find Something You Love and Let It Kill You", de Edwin Taveras; y Le Teme a su Regreso, de Orlando Cáceres.

La Señal, de Juno Harris; Here for the Event?, de Yudelka Heyer; A Street Named Mercado, de Vergi Rodríguez; Doing the Johnny Pacheco, de Antonio de la Cruz; y Mejor Sola, de Gabriella Athena Moses.

La clausura

La 15.ª edición concluirá el martes 11 de agosto con la proyección de Melodrama, dirigida por Andrés Farías.

La película sigue a Sonia, una viuda dominicana que, tras mudarse a un pequeño apartamento frente al mar Caribe, conoce a Aimé, un obrero haitiano con quien inicia una relación marcada por los prejuicios y la presión social.

Ante la posibilidad de comenzar una nueva etapa, Sonia deberá decidir entre seguir su corazón o ceder ante quienes se oponen a su relación.