Prepárate para lo inesperado en "El final de la calle Oak"

Anne Hathaway y Ewan McGregor en el estreno mundial de El final de la calle Oak, celebrado en los estudios de Warner Bros. ( IMAGE PRESS AGENCY / NURPHOTO VIA AFP )

¿Qué harías si una mañana despertaras y tu barrio ya no fuera el mismo? Esa es la pregunta que plantea El final de la calle Oak, la nueva película de David Robert Mitchell que llega mañana a las salas de cine dominicanas con Anne Hathaway y Ewan McGregor como protagonistas.

La historia comienza en apariencia como la de cualquier familia estadounidense de los años 80. Denise y Greg Platt viven con sus dos hijos, Audrey y Brian, en un tranquilo lugar donde los vecinos se conocen, las familias comparten actividades y la rutina parece perfectamente establecida. Hasta que ocurre algo inexplicable: un misterioso fenómeno cósmico desprende la calle Oak de los suburbios y la lleva a un lugar desconocido.

A partir de ese momento, la normalidad desaparece y, poco a poco, aparecen amenazas mucho más difíciles de explicar: criaturas prehistóricas que convierten el vecindario en un territorio de supervivencia.

Reencuentro familiar

Pero para Mitchell, quien escribió y dirigió la película, los dinosaurios son solo una parte de la historia. En el centro están los Platt y todo aquello que han dejado de decirse. Anne Hathaway interpreta a Denise, una madre de dos hijos que atraviesa una crisis personal. Sus hijos han crecido, su matrimonio lleva casi dos décadas y comienza a preguntarse si la vida que construyó es realmente la que quiere.

La actriz cuenta que el guion la sorprendió precisamente porque detrás de la aventura había una historia profundamente humana. "Se enfocaba realmente en el drama humano a medida que le pasa esto a la familia", explica Hathaway. El extraño acontecimiento obliga a los personajes a permanecer juntos, confiar unos en otros y enfrentarse a aquello que habían preferido mantener oculto.

Para Hathaway, el personaje también representaba una oportunidad para mostrar una transformación. Quería que Denise pareciera, al principio, "la última persona en el mundo de la que esperarías que pudiera enfrentarse a una Titanoboa con un cuchillo". Y justamente ahí está parte del atractivo de la película: descubrir de qué son capaces personas que, en circunstancias normales, jamás se imaginarían luchando por sobrevivir.

Dinosaurios y humor

Por su parte, Ewan McGregor, que interpreta a Greg Platt, se sintió atraído por el guion porque le recordó a las películas familiares de aventura de los años 80. Y aunque la historia parte de los conflictos y secretos de una familia, son los dinosaurios los que terminan llevando la aventura a un terreno inesperado. Para McGregor, esa combinación es precisamente uno de los grandes atractivos de la cinta.

"Creo que será una experiencia increíble. La combinación de esta historia familiar con una aventura completamente desquiciada de supervivencia , en la que los personajes huyen de dinosaurios , dejará al público con la boca abierta. Y como los dinosaurios son tan increíblemente realistas, me imagino que habrá muchas palomitas volando por los aires".

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Así cobró vida la calle Oak

La producción encontró en Wisteria Gardens, Atlanta, el escenario ideal para recrear los suburbios de Michigan, gracias a un vecindario que conserva casi intacta su apariencia desde los años 60. A partir de ahí, el equipo buscó que los dinosaurios se sintieran como animales reales, combinando investigación paleontológica con imaginación. Para los efectos visuales recurrieron a una fuente inesperada: experimentos con agua en gravedad cero realizados en la Estación Espacial Internacional para crear los portales de la película.