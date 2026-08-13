"Los Rechazados 2" lleva la comedia dominicana al espacio en los estrenos de la semana

Los estrenos de la semana incluyen la comedia dominicana "Los Rechazados 2". ( BOU GROUP )

La cartelera de esta semana reúne tres propuestas muy diferentes, encabezadas por una producción dominicana que cambia de escenario para llevar su comedia más allá del planeta. "Los Rechazados 2" regresa con una nueva misión que combina humor, ciencia ficción y una amenaza relacionada con el futuro de la humanidad.

La oferta se completa con "Dead Man's Wire", un thriller de Gus Van Sant inspirado en un insólito caso real ocurrido en Estados Unidos, y "Paw Patrol: The Dino Movie", tercera aventura cinematográfica de los populares cachorros, quienes esta vez deberán realizar sus rescates en una isla habitada por dinosaurios.

Los Rechazados 2: operación espacial

Después de su primera aventura, los Rechazados regresan para enfrentar un problema considerablemente mayor. En un futuro cercano, una crisis climática amenaza la supervivencia de la civilización y una poderosa inteligencia artificial llega a la conclusión de que la única manera de salvar el planeta es eliminar a la humanidad.

Ante semejante escenario, el peculiar grupo deberá abandonar la Tierra y viajar al espacio para intentar evitar la catástrofe. Esta nueva secuela vuelve a estar dirigida por Yasser Michelén, con José Ramón Alamá como guionista y productor.

Dead Man's Wire

Gus Van Sant regresa con este thriller inspirado en el sorprendente caso de Tony Kiritsis. El actor Bill Skarsgård interpreta a Kiritsis, quien, convencido de haber sido perjudicado económicamente por una compañía hipotecaria, entra armado a sus oficinas y toma como rehén al hijo del presidente.

Para impedir cualquier intento de rescate, coloca una escopeta junto al cuello del cautivo y conecta el gatillo a un mecanismo de alambre capaz de activarse si ambos se separan. Sus exigencias incluyen dinero, una indemnización y una disculpa pública transmitida por televisión.

Paw Patrol: The Dino Movie

Los cachorros de la Patrulla Canina emprenden una aventura prehistórica en "Paw Patrol: The Dino Movie". La historia comienza cuando una misteriosa tormenta provoca que su embarcación termine varada en una isla tropical desconocida y poblada por dinosaurios.

En ese nuevo territorio conocen a Rex, un cachorro que lleva años viviendo en la isla y conoce perfectamente a sus habitantes. La situación se complica con la llegada del alcalde Humdinger, quien comienza a explotar imprudentemente los recursos naturales del lugar y termina provocando la erupción de un volcán.