Llega a los cines dominicanos "Bajo el mismo sol"

De izquierda a derecha, Jean Jean, Valentina Shen Wu y David Castillo. ( SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA. )

Wooden Boat Productions y Alta Isla Films anunciaron el estreno en los cines dominicanos de la película "Bajo el mismo sol", coproducción entre República Dominicana y España que llega a los cines del país a partir del 20 de agosto, luego de un recorrido que la llevó al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y al Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD.

"Bajo el mismo sol" transcurre en 1819, en pleno corazón de la isla La Española, y sigue a Lázaro (David Castillo), un joven español que hereda de su padre la misión de levantar una fábrica de seda en territorio dominicano.

Mei (Valentina Shen Wu), descendiente de una familia de productores de seda, y Baptiste (Jean Jean), un desertor del ejército haitiano, se convierten en piezas clave de una empresa que los obliga a cruzar clandetsinamente las fronteras impuestas por el colonialismo caribeño. La cinta retrata el vínculo entre los tres personajes en un relato que combina ambición, traición y la búsqueda de un lugar propio en un mundo que se transforma.

Reconocimientos y premios

La película tuvo su estreno mundial en la sección Centerpiece del TIFF, uno de los espacios centrales de la programación del certamen canadiense, y fue distinguida además dentro de la selección de Hidden Gems, una categoría que el certamen reserva a títulos que sus programadores consideran revelaciones fuera del radar habitual de la crítica internacional.

Antes de su estreno comercial, la película también fue reconocida en el Festival Fine Arts Hecho en RD, donde obtuvo el premio a Mejor Dirección para Ulises Porra, Mejor Actriz Secundaria para Valentina Shen Wu y Mejor Actor Secundario para Jean Jean.

Trayectoria del director

"Bajo el mismo sol" se despliega como una contemplación del drama y la belleza de la hibridez cultural en tiempos del colonialismo caribeño, al mismo tiempo que cuestiona el papel de los colonos de segunda generación. En el fondo, sin embargo, es una historia de personajes que, a mi parecer, nos devuelve la mirada desde el presente", señaló Ulises Porra, director de la película.

Porra ya había trabajado junto a la productora dominicana Ulla Prida en "Carajita", película codirigida con Silvina Schnicer que obtuvo una Mención Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián y los premios a Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El director, que ha desarrollado buena parte de su carrera en Latinoamérica, también firmó el guion de "La barbarie", presentada en el Festival de Málaga, y de "Acusada", estrenada en la competencia oficial del Festival de Venecia.

"Bajo el mismo sol" es una producción de Ulla Prida, Alexandra Santana y Nicole Quiñones, realizada por Wooden Boat Productions y Alta Isla Films (República Dominicana), en coproducción con Fasten Films y Cobalt Films (España), con el respaldo de Dgcine, el Icaa e Ibermedia.