Reynolds "obliga" a Jackman a pedir un lugar para Deadpool y Wolverine en "Avengers: Doomsday"
Los actores irrumpieron mediante un divertido video en la presentación de Marvel Studios durante D23 2026 para convencer a Kevin Feige de sumarlos al filme
Ryan Reynolds y Hugh Jackman parecen no estar dispuestos a permitir que los Vengadores salven el universo sin recibir un poco de ayuda, aunque nadie se la haya pedido.
Reynolds compartió en sus redes sociales un divertido video presentado durante D23 2026 en el que Jackman prácticamente ruega por conseguir un lugar para ambos en "Avengers: Doomsday".
La intervención ocurrió durante la presentación de Marvel Studios, donde Robert Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell estuvieron presentes para ofrecer nuevos detalles de la película. En medio del evento apareció Jackman mediante un mensaje grabado que rápidamente adquirió el tono irreverente que caracterizó las apariciones de ambos actores en "Deadpool & Wolverine".
"Solo quería preguntar, sin que nadie me lo pidiera, si necesitarían ayuda para completar el reparto", comenta Jackman para intentar convencer al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, de que todavía existe espacio para Wolverine y Deadpool en el gigantesco reparto.
Jackman incluso se ofrece a convencer a Reynolds para participar. El problema es que la supuesta espontaneidad queda en entredicho cuando este comienza a darle instrucciones desde fuera de cámara y termina gritándole que siga el guion.
Una petición que no estaba precisamente "fuera del guion"
Feige decidió continuar con la broma y rechazó la peculiar solicitud, manteniendo la dinámica en la que Deadpool y Wolverine parecen haberse convertido en dos invitados que constantemente intentan colarse en los planes de Marvel.
La posibilidad tampoco resulta tan descabellada. Aunque el video presenta su participación como un deseo de los actores, desde hace tiempo circulan informaciones sobre la posible presencia de Reynolds y Jackman en "Avengers: Doomsday". Por ahora, Marvel no los incluye oficialmente entre los numerosos protagonistas anunciados.
Dirigida por Anthony y Joe Russo, la película reunirá héroes procedentes de diferentes universos para enfrentarse al Doctor Doom de Robert Downey Jr.
Su estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Si Deadpool y Wolverine terminarán participando en esa batalla continúa siendo un secreto. Eso sí, Reynolds y Jackman ya pueden decir que enviaron su solicitud.