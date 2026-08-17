"Back to School", una comedia que solo podía graduarse en los años 80

"Back to School" es una comedia que, cuatro décadas después, también funciona como una cápsula del tiempo del humor, la música y la personalidad de 1986. ( © 1986 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC. )

Hay películas que podrían trasladarse prácticamente sin cambios a cualquier época y continuarían funcionando. Otras están tan vinculadas al momento en que fueron realizadas que intentar imaginarlas varias décadas después resulta casi imposible.

"Back to School" pertenece definitivamente al segundo grupo. Desde su argumento hasta sus chistes, pasando por la música y la actitud de sus personajes, prácticamente cada elemento parece gritar años 80.

Estrenada en 1986, la película también representa uno de los trabajos más recordados de Rodney Dangerfield, junto con "Caddyshack".

Su historia no podría ser mucho más sencilla: un millonario decide matricularse en la universidad para acompañar a su hijo y termina convirtiendo el campus prácticamente en su patio de recreo. Sobre el papel quizá no parezca suficiente para sostener una película completa.

La diferencia es que Thornton Melon no está interpretado por cualquier actor. Está interpretado por Dangerfield, y ahí cambia todo.

Rodney Dangerfield vuelve a la universidad

Thornton es un exitoso empresario que descubre que su hijo Jason no está disfrutando precisamente de la mejor experiencia universitaria. Su solución es tan lógica como podría esperarse de una comedia de los 80: matricularse él también.

A partir de ese momento, "Back to School" prácticamente entrega las llaves de la universidad a Dangerfield y permite que haga lo que mejor sabe hacer.

Thornton organiza fiestas, utiliza su dinero para solucionar problemas, rompe las reglas y encuentra formas poco académicas de superar algunos de los obstáculos que aparecen en su camino.

Muchas de esas situaciones probablemente serían abordadas de una manera completamente diferente en una comedia actual, pero juzgar la película únicamente desde esa perspectiva sería ignorar buena parte de lo que la hace interesante.

"Back to School" pertenece a una época en la que este tipo de protagonistas podían hacer prácticamente cualquier barbaridad mientras fueran suficientemente simpáticos para conseguir que el público siguiera de su lado.

Y Dangerfield tenía carisma de sobra.

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Una película construida alrededor de su estrella

Buena parte del humor depende directamente de la personalidad del comediante. Algunos chistes funcionan gracias al guion; otros, sinceramente, funcionan porque Dangerfield sabe exactamente cómo decirlos.

Su expresión, su lenguaje corporal y especialmente su ritmo para lanzar una frase convierten momentos bastante sencillos en escenas mucho más graciosas de lo que probablemente serían si fueran interpretadas por otro actor.

Esto también explica por qué la historia puede permitirse ser tan despreocupada. Thornton hace trampas, presume de su fortuna y transforma su experiencia universitaria según sus propios deseos, pero Dangerfield consigue evitar que el personaje resulte desagradable.

Hay algo entrañable detrás de toda esa irreverencia, especialmente porque su verdadera motivación para regresar a las aulas nace de la preocupación por su hijo.

La película incluso contiene una curiosa coincidencia con la vida de su protagonista: Dangerfield había practicado saltos acrobáticos durante su juventud, algo que termina teniendo bastante importancia dentro de la historia.

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Un campus lleno de rostros conocidos

Aunque esta es indiscutiblemente la película de Dangerfield, basta mirar el reparto para descubrir una sorprendente colección de actores.

Sally Kellerman, Burt Young, Ned Beatty y M. Emmet Walsh aportan experiencia, mientras que Keith Gordon y William Zabka representan algunos de los rostros jóvenes reconocibles del cine de aquellos años. Sam Kinison prácticamente explota cada vez que aparece como el descontrolado profesor Terguson, un papel para el que Dangerfield defendió personalmente al comediante.

Y entonces está Robert Downey Jr.

Mucho antes de convertirse en una estrella internacional, aparece aquí como Derek Lutz, uno de los amigos de Jason. Es un personaje secundario y la película tampoco aprovecha completamente todo lo que Downey podía aportar, pero cada vez que aparece consigue llamar la atención. Su energía y facilidad para la comedia ya estaban claramente presentes.

Algo similar ocurre con varios integrantes del reparto. Algunos personajes podrían haber tenido mayor desarrollo y determinados chistes no terminan de funcionar, pero existe suficiente talento alrededor de Dangerfield para mantener constantemente la energía de la película.

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Una fotografía de 1986

Otro elemento que hace especialmente divertida una revisión actual de "Back to School" es comprobar hasta qué punto captura su momento.

Danny Elfman compuso la música y Oingo Boingo aparece interpretando "Dead Man's Party" durante una de las fiestas, convirtiendo la secuencia prácticamente en una pequeña cápsula cultural de mediados de los años 80.

Pero existe una coincidencia todavía más interesante.

"Back to School" llegó a los cines el mismo día que "Ferris Bueller's Day Off". Incluso ambas utilizaron "Twist and Shout" y contaron con Edie McClurg en sus respectivos repartos.

Cuatro décadas después, la película de John Hughes probablemente ocupa un espacio mayor dentro de la cultura popular, pero en 1986 Thornton Melon no tuvo ningún problema enfrentándose a Ferris Bueller. "Back to School" fue uno de los grandes éxitos comerciales de aquel año y una de sus comedias más taquilleras.

Ese dato ayuda a poner la película en perspectiva. Hoy puede parecer una comedia ochentera que vive principalmente del recuerdo de Dangerfield, pero para el público de 1986 fue un verdadero éxito.

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Una comedia que pertenece orgullosamente a su época

"Back to School" quizá no haya conservado el mismo prestigio cultural de otras comedias emblemáticas de los años 80, pero tampoco necesita competir con ellas para justificar una visita.

No todos los aspectos de su humor han envejecido perfectamente y algunas situaciones difícilmente aparecerían hoy sin notables modificaciones. Tampoco es exactamente una comedia familiar, pese a que la relación entre un padre y su hijo sea uno de los motores de la historia.

Pero precisamente esas características ayudan a convertirla en una fotografía muy particular del tipo de comedia que podía triunfar en 1986.

Para los seguidores de Rodney Dangerfield resulta prácticamente imprescindible porque captura perfectamente aquello que lo hacía especial. Para quienes disfrutan del cine de los años 80 ofrece música, rostros conocidos, humor irreverente y una historia que nunca se toma demasiado en serio.

Y para cualquier espectador interesado simplemente en una buena comedia, todavía conserva suficientes momentos divertidos para justificar el regreso a clases.

Quizá "Back to School" no sea la alumna más brillante de aquella extraordinaria generación de comedias ochenteras. Tampoco necesita serlo. Cuarenta años después, todavía sabe cómo entrar al salón de clases haciendo ruido, contar un par de buenos chistes y conseguir que todos recuerden que estuvo allí.