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Kerry Washington
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La actriz estadounidense Kerry Washington comparte imágenes de su visita a República Dominicana

La también productora de cine publicó un video en el que muestra paisajes, actividades acuáticas y espacios de Casa de Campo durante su estadía en el país

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    La actriz estadounidense Kerry Washington comparte imágenes de su visita a República Dominicana
    La actriz estadounidense Kerry Washington en una imagen de archivo durante su paso por la alfombra de los premios Bafta. (SHUTTERSTOCK)

    La actriz y productora estadounidense Kerry Washington compartió con sus seguidores imágenes de su visita a República Dominicana, donde disfrutó de diferentes espacios y actividades vinculadas al entorno natural del país.

    A través de sus redes sociales, Washington publicó un video en el que se observan piscinas, el mar, villas, recorridos en bote, áreas de descanso y paisajes de Casa de Campo, en La Romana.

    Junto al audiovisual, la actriz escribió en inglés: "Si tu lenguaje del amor es: piscinas hermosas, el mar abierto, villas hermosas, excursiones en bote, comidas deliciosas, spas relajantes y vistas hermosas... somos iguales. Estoy muy agradecida con @casadecampodr y @howelltalentrelations por proporcionarme todo lo anterior y más".

    Las imágenes muestran a Washington disfrutando de distintos escenarios durante su estadía, incluyendo recorridos por la costa y espacios rodeados de naturaleza.

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    • Kerry Washington es conocida por su trabajo en producciones como Scandal, serie en la que interpretó a Olivia Pope, además de Little Fires Everywhere, The Prom, Django Unchained y Ray. También ha desarrollado trabajos como productora y ha recibido, entre otros reconocimientos, un Premio Primetime Emmy.
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