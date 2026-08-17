"La captura", la cinta de Netflix que recrea el operativo que terminó con la detención de El Chapo

Alfonso Herrera y Noé Hernández en una escena de "La captura", la película que recrea la recaptura de El Chapo. ( CAPTURA DEL TRÁILER PUBLICADO POR NETFLIX )

Netflix estrenará el próximo 21 de agosto "La captura", una película mexicana inspirada en la recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. La producción toma como punto de partida aquel operativo para construir una historia centrada en los agentes que se encontraron con uno de los hombres más buscados de México.

Dirigida por Chava Cartas, la película no aborda la trayectoria criminal de Guzmán Loera ni pretende reconstruir su vida. La historia se concentra en Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías federales interpretados por Alfonso Herrera y Noé Hernández, respectivamente, cuya rutina cambia cuando interceptan un vehículo durante un patrullaje.

Los agentes descubren que uno de los ocupantes es Guzmán, quien se encontraba huyendo junto a su lugarteniente Jorge Iván Gastélum, conocido como "El Cholo Iván", después de haber escapado por el sistema de drenaje de Los Mochis.

Una decisión en medio de la tensión

A partir de ese encuentro, La captura plantea el dilema al que se enfrentan los policías: entregar al narcotraficante a las autoridades o aceptar una oferta económica para permitirle escapar.

La película traslada buena parte de la tensión a un espacio reducido. Alfonso Herrera interpreta al agente que permanece junto a Guzmán mientras esperan la llegada de refuerzos. En la ficción , ese momento se convierte en un enfrentamiento psicológico en el que el narcotraficante intenta convencer al policía mediante dinero , presión y amenazas.

interpreta al agente que permanece junto a Guzmán mientras esperan la llegada de refuerzos. En la , ese momento se convierte en un en el que el intenta convencer al policía mediante , presión y amenazas. Herrera explicó que para construir al personaje imaginó las aproximadamente dos horas que el agente habría permanecido junto a Guzmán en un cuarto de motel. Para el actor, el intercambio de miradas entre ambos personajes representa uno de los principales elementos de la escena.

"Lo veía un poco como estar con alguien con quien intentas no tener comunicación ni contacto visual", señaló Herrera al referirse a la relación entre los dos personajes.

Una historia basada en un hecho real

Aunque parte de un acontecimiento documentado, La captura incorpora personajes, situaciones y diálogos dramatizados para desarrollar su relato desde la ficción.

Además de Herrera y Hernández, el reparto incluye a Héctor Kotsifakis, Fernando Cuautle, Gerardo Trejoluna y Paola Fernández.

La producción llegará a Netflix el 21 de agosto de 2026 y tendrá una duración aproximada de 91 minutos. Su argumento se sitúa en uno de los episodios más conocidos de la persecución de Guzmán, pero desplaza el foco del capo hacia los policías que, durante un patrullaje que parecía rutinario, terminaron frente a él.