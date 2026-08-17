Lo que se sabe sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, la protagonista de Scream

Hayden Panettiere en una imagen de archivo. ( EFE/EPA/INGA KJER )

Este lunes 17 de agosto los fanáticos de la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en producciones como Heroes, Nashville y la saga Scream, recibieron una fatal noticia; la artista falleció a los 36 años.

La noticia fue comunicada por su familia, que pidió privacidad mientras afronta la pérdida. Su padre, Skip Panettiere, expresó en un comunicado su profundo pesar por la muerte de la actriz y destacó el impacto que tuvo tanto en sus seres queridos como en sus seguidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/la-actriz-hayden-panettiere-en-una-imagen-de-archivo-efeepacarolina-brehman-b746a875.jpg La actriz Hayden Panettiere en una imagen de archivo. (EFE/EPA/CAROLINA BREHMAN)

Por ahora no se ha informado la causa de la muerte

Hasta el momento, la familia no ha revelado públicamente las circunstancias ni la causa del fallecimiento de Panettiere. Su padre solicitó respeto y privacidad para la familia durante este momento.

Panettiere alcanzó la fama desde muy joven y construyó una extensa carrera en televisión y cine. Uno de sus primeros grandes reconocimientos llegó con su papel de Claire Bennet en la serie Heroes.

Posteriormente, interpretó a Juliette Barnes en Nashville, producción que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018 y por la que obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro.

En el cine, participó en películas como Remember the Titans (Duelo de Titanes), Raising Helen (Educando a Helen), Ice Princess y Scream 4.

Una vida marcada por la exposición pública

Nacida y criada en Palisades, Nueva York, Panettiere inició su carrera artística durante la infancia. Su madre, Lesley Vogel, era actriz de telenovelas, mientras que su padre, Skip Panettiere, fue capitán del cuerpo de bomberos.

Durante sus primeros años en la televisión apareció en series como Ally McBeal y Malcolm in the Middle, antes de consolidarse como una de las jóvenes figuras de Hollywood.

En los últimos años, la actriz también habló públicamente sobre diferentes episodios difíciles de su vida. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo, abordó asuntos como la depresión posparto, la adicción, el proceso de recuperación, el trauma, el abuso doméstico y la pérdida.

Panettiere era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 durante su relación con el excampeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko.

La actriz también había hablado en entrevistas sobre sus problemas con el alcoholismo y la depresión posparto. En 2022, durante una entrevista con Good Morning America, explicó parte del proceso que atravesó para recuperar su vida.

La muerte de su hermano

La muerte de Hayden Panettiere ocurre poco más de tres años después del fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere. El también actor murió repentinamente en febrero de 2023, a los 28 años.

De acuerdo con un comunicado de la familia citado en su momento, Jansen falleció a causa de cardiomegalia —un agrandamiento del corazón— y complicaciones relacionadas con la válvula aórtica.

Por ahora, la familia de Hayden Panettiere no ha ofrecido detalles adicionales sobre la muerte de la actriz y ha pedido tiempo y privacidad para afrontar la pérdida.