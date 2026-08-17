Nadine Sierra y Xabier Anduaga actuarán junto a la Orquesta Sinfónica en Gala de Grandes Intérpretes

Nadine Sierra y Xabier Anduaga actuarán junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional para la Gala de Grandes Intérpretes "Margarita Copello de Rodríguez". ( CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA )

La soprano Nadine Sierra y el tenor Xabier Anduaga se presentarán el próximo viernes 21 de agosto, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, como parte de la Gala de Grandes Intérpretes "Margarita Copello de Rodríguez".

Los intérpretes estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina. La actividad es organizada por la Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional y está dedicada a la memoria de Margarita Copello de Rodríguez, cofundadora y presidenta de honor de la Fundación Sinfonía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104903-am-3865e47f.jpeg Nadine Sierra en una imagen suministrada a Diario Libre. ()

El concierto corresponde a la reposición de la función programada originalmente para el 21 de octubre de 2025, que fue suspendida debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el paso de la tormenta tropical Melissa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104904-am-98b5c2da.jpeg Foto cedida a Diario Libre por los organizadores de la Gala de Grandes Intérpretes. (SUMINISTRADA POR ORGANIZADORES)

Un repertorio entre ópera, zarzuela y musical

El programa incluye fragmentos de obras de Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Charles Gounod, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini, además de piezas de zarzuela española y del repertorio de Broadway.

Entre las obras seleccionadas figuran La Traviata , L´amico Fritz, Roméo et Juliette, La Fille du Régiment, L´elisir d´amore y La Bohème. El programa también contempla piezas de Las bodas de Luis Alonso , Los gavilanes, El barbero de Sevilla y La tabernera del puerto, así como números de My Fair Lady , Candide y West Side Story.

, L´amico Fritz, Roméo et Juliette, La Fille du Régiment, L´elisir d´amore y La Bohème. El programa también contempla piezas de , Los gavilanes, El barbero de Sevilla y La tabernera del puerto, así como números de , Candide y West Side Story. Las personas que adquirieron entradas para la fecha original podrán utilizarlas el 21 de agosto. En caso de extravío de boletos comprados en la boletería de la Fundación Sinfonía, se podrá solicitar una reimpresión sin costo adicional mediante los canales habilitados por la institución.

Las entradas disponibles pueden adquirirse en Uepa Tickets y en las boleterías de la Fundación Sinfonía y del Teatro Nacional.

Los fondos obtenidos con la gala serán destinados a programas educativos de las fundaciones organizadoras y a iniciativas de remozamiento y modernización de áreas del Teatro Nacional.

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