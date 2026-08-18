La apuesta vikinga para hacer navegar a Ulises en "La Odisea"

El Draken Harald Harfagre, barco utilizado en la película La Odisea, atracado frente a la Ópera de Oslo en la capital de Noruega, el 14 de agosto de 2026. ( JONATHAN KLEIN / AFP )

¿Ulises en un navío vikingo? Dos milenios separan a los dos universos, pero este es el barco que por una exigencia de realismo eligió Christopher Nolan para hacer navegar al héroe griego de La Odisea.

Con sus cuerdas impregnadas de alquitrán, su puente de roble que cruje, sus 50 remos de abeto, el Draken Harald Harfagre, la mayor réplica moderna de un navío vikingo, cambió el imaginario de las sagas escandinavas por el de la mitología griega para el rodaje de La Odisea.

Durante meses, sus tripulantes -navegantes experimentados- compartieron travesía con Matt Damon (Ulises en la pantalla) y una pléyade de actores profesionales.

"Un día, uno de los actores sentado frente a mí se mareó y vomitó por la borda. Con el viento, todo me cayó encima", recuerda el marinero Trammell Hudson.

"Pensé que sería mi gran escena porque la cámara de IMAX está muy enfocada en él, conmigo atrás esquivando las salpicaduras. Pero eso finalmente no entró en la película", relató a la AFP durante una escala del barco en Oslo.

La taquillera cinta de Christopher Nolan, una adaptación de la epopeya de Homero, relata las vicisitudes de Ulises en su regreso a su isla de Ítaca tras la guerra de Troya, en el siglo XII antes de nuestra era.

Entre réplica y auténtico

"Encontramos un navío vikingo construido exactamente según estas antiguas especificaciones. Y era precisamente de la forma compleja y el aparejo que necesitábamos para hacer un barco de la Edad del Bronce", explicó Nolan.

"Tomamos la tripulación (...) y los disfrazamos. Se convirtieron en parte de la tripulación de la cinta. Y los hombres de Ulises, los actores, se unieron con ellos y descubrieron cómo izar la vela, cómo aparejarla, cómo remar, ese tipo de cosas", explicó.

En lugar de recrearlo con imágenes generadas por computadora, Nolan quería un barco de verdad, capaz de navegar en mar abierto con hombres de carne y hueso.

"La mayoría de las escenas habrían sido completamente diferentes si no hubiéramos estado allí, haciendo las cosas de verdad, con un barco real, una tripulación auténtica, en alta mar y con condiciones climáticas reales", destacó Emanuel Persson, director de la empresa noruega a cargo del Draken.

"Creo que los espectadores pueden realmente sentir la autenticidad de los materiales. No sé si puedes sentir el olor del alquitrán, pero sabes que realmente es una obra artesanal, no una creación informática", expresó.

Todos a bordo

A bordo, todos hicieron su parte.

"Matt Damon fue muy amable y muy bueno. Nunca se quejó. Todos los actores estuvieron fuera mucho tiempo y hacía frío, a veces con el mar agitado", recordó el capitán del barco, Bjorn Ahlander.

"Nadie se quejó, nada, nunca. Fue fantástico verlo".

Con una tripulación tan variada a bordo, no siempre era fácil remar en perfecta sincronía.

"Es muy importante que los cien remeros se coordinen porque los remos son muy largos y se enredan entre sí", señaló Tramell Hudson.

Recordó ser lanzado "un metro y medio al aire" junto a su compañero, cuando el filo del remo que compartían pegó una ola de frente.

Los recuerdos del rodaje contrastan con los de la vecina Suecia.

Como Penélope esperando a Ulises, los dueños de otro barco vikingo utilizado en la película vieron colmada su paciencia: luego de que el barco sufrió daños durante el rodaje, debieron esperar un año para ser compensados.