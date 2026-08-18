"La noche del demonio" llega a los cines dominicanos este jueves

Foto suministrada de la película "Noche del Demonio: Están Entre Nosotros". ( BLANCICA )

La franquicia de terror Insidious regresa a la gran pantalla con una nueva y escalofriante entrega: La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros, que se estrena en cines de la República Dominicana este jueves 20 de agosto de 2026.

Con más de 740 millones de dólares acumulados en taquilla mundial, la saga se ha consolidado como una de las más influyentes del terror moderno, y ahora presenta un capítulo que lleva el horror a un nuevo nivel.

En esta nueva historia, protagonizada por Amelia Eve, Brandon Perea y el regreso de la icónica Lin Shaye como Elise Rainier, conoceremos a Gemma, una joven madre que descubre una habilidad aterradora: puede viajar a The Further, el plano astral donde habitan almas perdidas... y peor aún, puede traer lo que vive allí al mundo real.

Por primera vez en la franquicia, la frontera entre ambos mundos se rompe completamente, desatando una amenaza que invade nuestra realidad. Esta premisa marca un giro clave en la saga, elevando la tensión y el peligro como nunca antes.

La película está dirigida por Jacob Chase (Come Play) y producida por nombres clave del género como James Wan, Jason Blum y Oren Peli, responsables de algunos de los mayores éxitos del cine de terror contemporáneo.

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Con una clasificación PG-13 , " La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros " promete una experiencia intensa, llena de terror, suspenso y nuevas pesadillas que expanden el universo de la saga.

, " " promete una experiencia intensa, llena de terror, suspenso y nuevas pesadillas que expanden el universo de la saga. La película es distribuida en la República Dominicana por Cinematográfica Blancica, representante de Sony Pictures en el país.