Madre de Hayden Panettiere reacciona de la muerte de la actriz

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, novia del boxeador ucraniano Vladimir Klitschko, asistió al combate por el título mundial de peso pesado entre Klitschko y el británico Tyson Fury en el Esprit Arena de Düsseldorf, Alemania, el 28 de noviembre de 2015 (publicado el 17 de agosto de 2026). ( EFE/EPA/ROLF VENNENBERND )

La inesperada partida de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, a los 36 años, ha llenado de luto a Hollywood y ha vuelto a poner el foco sobre la vida personal de una actriz que alcanzó la fama desde niña y que durante años habló públicamente de sus dificultades personales.

Su madre, y quien fuera su mánager desde niña, Lesley Vogel, rompió el silencio tras la muerte de la intérprete y recordó el talento de Hayden.

En declaraciones telefónicas a NBC News este 18 de agosto, Vogel afirmó: "Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos" y señaló que crecer dentro de la industria del entretenimiento puede ser especialmente difícil para los jóvenes.

"Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo y creo que Hayden tristemente perdió su camino. Solo siento que ella está con su hermano y están en paz", dijo, en referencia a Jansen Panettiere, hermano menor de Hayden, quien murió inesperadamente a los 28 años en 2023.

Una relación marcada por el distanciamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/19/f697950700185484a33c75993277f5ca45deb32b-67b35c4b.jpg Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto a los 36 años, según confirmó su padre en un comunicado. (EFE/EPA/ROLF VENNENBERND)

La relación entre Hayden y su madre había estado marcada por años de tensiones. Vogel estuvo involucrada en la carrera de su hija desde que era una niña, mientras que Panettiere relató en sus memorias This Is Me: A Reckoning que con el paso del tiempo los papeles de madre y representante comenzaron a confundirse.

La actriz contó que mientras trabajaba en la serie Heroes, cuando tenía 19 años, decidió pedirle a su madre que dejara de ser su representante para intentar reconstruir su relación familiar, recoge la revista People en Español.

"Solo quiero que seas mi mamá", recordó Panettiere que le dijo. De acuerdo con su relato, la respuesta de Vogel fue que le debía dinero.

La actriz también describió aquella relación como una de las experiencias más dolorosas de su vida. La madre rechazó entonces parte de la versión de su hija y aseguró que había decidido mantener distancia después de años de conflicto.

"No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado", había declarado anteriormente al referirse a las dificultades que atravesó Hayden Panettiere.

La investigación sobre su muerte

La muerte de la actriz famosa por la serie "Nashville" y decenas de películas ocurrió en Carolina del Sur. Según el reporte policial citado en los primeros informes, su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este se encontraban con ella cuando fue hallada sin vida.

La causa oficial del fallecimiento todavía no ha sido determinada. De acuerdo con el audio de despacho policial citado por medios estadounidenses, los agentes mencionaron una posible "sobredosis" y un "paro cardíaco" en el momento de atender la emergencia.

Lesley Vogel también expresó su preocupación por la presencia de Hickerson en los últimos momentos de vida de su hija. La relación entre ambos había estado marcada por episodios de violencia doméstica y por varios arrestos de Hickerson.

Una carrera desde la infancia

Hayden Panettiere comenzó su carrera artística cuando era apenas una bebé y posteriormente consiguió papeles en televisión y cine que la convirtieron en una figura reconocida en Hollywood. Entre sus primeros trabajos estuvieron la telenovela One Life to Live y producciones como A Bug's Life, donde prestó su voz al personaje de Dot, y Remember the Titans, junto a Denzel Washington.

Sin embargo, su gran salto a la fama llegó con Heroes (2006-2010), serie en la que interpretó a Claire Bennet, personaje que la convirtió en uno de los rostros jóvenes más reconocibles de la televisión estadounidense y por el que recibió varios reconocimientos y nominaciones.

También protagonizó la serie musical Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes durante seis temporadas, entre 2012 y 2018, papel que le valió dos nominaciones al Globo de Oro.

En el cine destacó además como Kirby Reed en Scream 4 y retomó ese personaje años después en Scream VI. Entre sus trabajos más recientes figuran A Breed Apart (2025), Sleepwalker (2026) y su participación de voz en el videojuego Until Dawn.

Panettiere deja una trayectoria que se extendió por más de tres décadas. No se han revelado detalles de la causa de su fallecimiento. La autopsia preliminar descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer la causa oficial de su muerte.

La artista era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko.