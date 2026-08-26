Muere el legendario actor británico Tim Curry a los ochenta años, según TMZ

El actor Tim Curry en el estreno en Los Ángeles de su nueva película "Rugrats Go Wild", 1 de junio de 2003. ( SHUTTERSTOCK )

El actor y comediante británico Tim Curry, conocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto 'The Rocky Horror Picture Show', falleció anoche los ochenta años.

Curry, que llevaba más de una década aquejado de graves problemas de salud, falleció en su residencia de Los Ángeles, según informó este miércoles el portal TMZ.

Nacido en Cheshire (Inglaterra), en 1946, comenzó su carrera en el West End de Londres antes de dar el gran salto a Hollywood en la década de los años sesenta.

Obra inicial

Aunque no fue hasta 1975 que su popularidad emergió en la película 'The Rocky Horror Picture Show', donde interpretó a un científico travesti empecinado en crear al hombre perfecto.

Más tarde vino 'Annie', en 1982, en la que encarnó al antagonista Rooster Hannigan, con el que se ganó así la fama de villano que cosechó en papeles como 'Clue' o 'Scary Movie'.

Curry publicó el año pasado sus memorias, tituladas 'Vagabond', en las que repasa sus cinco décadas de carrera, así como sus inicios en el teatro hasta sus papeles más icónicos y en las que ofrece detalles del derrame cerebral que sufrió en 2012 y del que nunca llegó a recuperarse del todo.

A lo largo de su amplia carrera, Curry recibió tres nominaciones a los premios Tonny y en 1994 un Emmy, considerados los galardones más importantes de la industria de la televisión, por su papel de Captain Hook (capitán Garfio) en la serie 'Peter Pan and the Pirates'.

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