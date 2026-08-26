Rey Romero protagoniza "El Bodeguero", una historia dominicana de sacrificio y resiliencia

´El Bodeguero´ sigue a un inmigrante dominicano que llega a Estados Unidos con el propósito de construir un mejor futuro para su familia. ( CEDIDA )

El sacrificio, la familia, la lucha por un futuro mejor y las difíciles decisiones que puede enfrentar un inmigrante lejos de su tierra son el eje de ´El Bodeguero´, una película inspirada en hechos reales que llega a la pantalla con una historia profundamente vinculada a la experiencia de la comunidad dominicana en Estados Unidos.

El actor dominicano radicado en los Estados Unidos, Rey Romero, protagoniza este filme junto a Jhonnié Mercedes, Vanessa Hernández, Jerrick Medrano, Lorena Millán y Gaia Mercedes.

Reynaldo (Rey) Romero, quien en 2023 llegó al teatro dominicano con la obra "La breve y maravillosa vida de Oscar Wao", basada en la obra de Junot Díaz, se embarca en esta cinta dramatica que retrata a muchos dominicanos que salen de su patria en busca de mejores condiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/fa93c160-300d-43b7-aae1-62693f1b9132-83f895b6.jpg Parte del rodaje realizado en República Dominicana. (CEDIDA POR EL ACTOR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/31a10d01-a597-4e6a-b76f-de22bcc61f9d-5ee7823c.jpg ‹ >

Al conversar con Diario Libre vía telefónica, Romero destacó que esta producción es uno de los retos actorales más importantes que ha asumido. El filme ha marcado mi vida como actor. Es esa travesía de emigrar, los peligros a los que uno se enfrenta y el sentimiento de pertenecer y adaptarse lejos de casa", indicó.

"El bodeguero" ya ha tenido premier en Filadelfia y Nueva York y se espera que llegue a República Dominicana en 2027.

La producción, escrita y dirigida por Boccaccio Guzmán, cuenta con Franklin Medrano y Angie Millán como productores ejecutivos, mientras que Jerrick Medrano, Robert Cornelio, Harrison Jiménez y Juan Rondón figuran como productores. El filme es una producción de MillánMed y Screem Cinema.

Una historia inspirada en la realidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/34e23644-df56-46e5-a4cf-a66381c934ea-0c001923.jpg Una escena en una característica bodega, uno de los negocios más comunes entre dominicanos. (CEDIDA)

"El Bodeguero" sigue a un inmigrante dominicano que llega a Estados Unidos con el propósito de construir un mejor futuro para su familia. Sin embargo, una noche, su pequeña bodega se convierte en escenario de un violento incidente que lo obliga a tomar decisiones capaces de cambiar su vida para siempre.

A partir de esta situación, la película explora la realidad de numerosos inmigrantes y pone sobre la mesa temas como el sacrificio, la familia, la resiliencia y las consecuencias de las decisiones que se toman cuando todo está en juego.

La historia surgió mientras Franklin Medrano, productor de la película, desarrollaba un proyecto inspirado en las experiencias de muchos bodegueros dominicanos en Filadelfia a principios de los años 2000.

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En la búsqueda del actor que interpretaría al protagonista, Medrano viajó a Nueva York para asistir a la obra La breve y maravillosa vida de Óscar Wao, donde actuaba Rey Romero. La interpretación del actor llamó inmediatamente su atención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/b7c71133-4d92-47ca-8b2c-c03ea447b62b-2c3ec986.jpg Rey Romero interpreta al bodeguero, cuya historia comienza desde que salió de República Dominicana. (CEDIDA)

Al terminar la función, el productor se acercó a Romero, le habló del proyecto y posteriormente lo invitó a Filadelfia para presentarle la producción y entregarle el guion.

"Desde las primeras páginas conecté con el personaje y con el mensaje de la película. La historia me impactó mucho y no tuve dudas: llamé a Franklin y acepté el papel. Así fue como me convertí en El Bodeguero", relató Romero a DL.

Su primer protagónico

Para Romero, asumir el papel representa además un momento especial en su trayectoria, al tratarse de su primer papel protagónico en una película.

"Me siento sumamente agradecido con Dios. Tener mi primer papel protagónico en una película es un sueño hecho realidad. Eso es algo que uno como actor siempre espera en algún momento de su carrera", expresó.

El actor asegura que la naturaleza de la historia aumentó su compromiso con el personaje, especialmente por tratarse de acontecimientos inspirados en experiencias que impactaron a la comunidad dominicana.

"Cuando leí el guion sentí una gran responsabilidad por la historia. Mi compromiso fue interpretar este personaje con respeto, honestidad y corazón", afirmó.

Manifestó su deseo de que la película conecte con el público más allá del entretenimiento.

Detalles del rodaje

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/23cf915c-f62b-4c43-a8a0-4faa65450236-ce74debf.jpg El actor Johnnié Mercedes en una escena en la bodega. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/de2bc2bb-c96b-4b5c-86f6-07988a970ad9-77d06f25.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/256cb561-eaf6-498e-9863-8e9783c335a7-6cfa8f33.jpg El elenco de actores de "El Bodeguero". (CEDIDA) ‹ >

La película fue rodada en distintos escenarios de República Dominicana y Filadelfia. En octubre de 2025, el equipo realizó cinco días de filmación en territorio dominicano, específicamente en Playa El Diamante, en Cabrera, y en una casa de campo ubicada en Sabana Grande de Cotuí.

En ese momento, la producción coincidió con el paso de un huracán, lo que provocó la cancelación de varias jornadas previstas. "Cuando filmamos en la playa tuvimos que quedarnos dentro del transporte y cada vez que escampaba salíamos corriendo a grabar y volvíamos al transporte cuando empezaba la lluvia. Fue una experiencia única e inolvidable", recordó Romero.

Posteriormente, en noviembre de 2025, el equipo continuó la filmación en Filadelfia, ciudad fundamental para la historia y para el contexto social en el que se desarrolla la película.

Con una mirada centrada en la experiencia de los inmigrantes dominicanos, ´El Bodeguero´ busca llevar al cine una historia de lucha y supervivencia, al tiempo que invita a reflexionar sobre los sacrificios que muchas familias realizan en busca de nuevas oportunidades.