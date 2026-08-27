"Coyote vs Acme" finalmente se las ingenia para atrapar un lugar en la cartelera

Uno de los personajes más sufridos de los Looney Tunes finalmente decide buscar justicia por décadas de productos defectuosos en uno de los estrenos: "Coyote vs Acme". ( WARNER BROS./HEYDAY FILMS/1492 PICTURES )

Esta semana la cartelera abre sus puertas a cinco producciones que difícilmente podrían ser más diferentes entre sí.

Uno de los personajes más sufridos de los Looney Tunes finalmente decide buscar justicia por décadas de productos defectuosos y Ridley Scott transporta al espectador hasta un futuro donde sobrevivir también significa encontrar razones para continuar viviendo.

Asimismo, el cine dominicano aporta una historia íntima sobre una pareja obligada a mirar hacia su pasado justo cuando se prepara para comenzar una nueva etapa. La oferta se completa con dos viajes hacia mundos sobrenaturales desde perspectivas completamente diferentes.

Coyote vs Acme

Después de incontables explosiones, caídas desde precipicios, cohetes fuera de control y artefactos que nunca funcionaron como prometía el catálogo, Wile E. Coyote finalmente parece haber comprendido que existe otra alternativa para resolver sus problemas con Acme: contratar un abogado y demandar la poderosa empresa por los numerosos productos que le han fallado durante años.

The Dog Stars

Esta historia se desarrolla después de que una pandemia ha eliminado a gran parte de la humanidad. Hig consiguió sobrevivir y ahora vive en un aeropuerto abandonado junto a su perro y Bangley, un exmarine armado, mientras ambos intentan sobrevivir.

La corta vida de las flores

Rommel y Roxanna han construido juntos una vida marcada por la creatividad, la música y las flores. Ahora, mientras esperan la llegada de su primer hijo, deberían estar concentrados en prepararse para comenzar una nueva etapa como padres. Sin embargo, un recuerdo enterrado lo cambia todo.

Shadow of God

Este filme complica la fórmula de los exorcismos cuando su protagonista comienza a sospechar que aquello que intenta expulsar quizás no sea un demonio. Mason es un sacerdote que regresa a su ciudad natal después de participar en un difícil exorcismo. Allí se reencuentra inexplicablemente con su padre Angus.

Harry Potter and the Philosopher's Stone

Veinticinco años después de comenzar una de las sagas más populares de este siglo, "Harry Potter and the Philosopher´s Stone" regresa a la pantalla grande. Todo inicia cuando Harry descubre, al cumplir once años, que sus padres eran magos y que él también posee esos poderes mágicos.