La Bachata de Biónico lleva su retrato de Santo Domingo a los cines de México

El elenco principal de la película dominicana La bachata de Biónico (2024) está encabezado por Manuel Raposo en el papel protagónico, a quien vemos durante una escena. ( SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN DE LA BACHATA DE BIÓNICO. )

El cine dominicano continúa ampliando su presencia internacional. La Bachata de Biónico, dirigida por Yoel Morales y producida por MentesFritas, llegará a las salas de cine de México a partir del próximo 4 de septiembre, luego de recorrer algunos de los principales festivales cinematográficos del mundo.

La película tendrá funciones en espacios como la Cineteca Nacional de México (Xoco), la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca FICG y Cineforo de Guadalajara, la Cineteca CONARTE de Monterrey, además de Casa del Cine, Cinemanía Loreto, Filmclub, la Cineteca Alameda de San Luis Potosí y Kinoki, en San Cristóbal de las Casas.

El elenco principal de la película dominicana La bachata de Biónico (2024) está encabezado por Manuel Raposo en el papel protagónico, por el que ha recibido numerosos reconocimientos.

Desde su estreno mundial, La Bachata de Biónico ha construido una sólida trayectoria internacional. En 2024 recibió el Premio de la Audiencia en la sección Global del festival SXSW y posteriormente formó parte de la programación del BFI London Film Festival, Locarno Open Doors y el Festival Internacional de Cine de Huelva, entre otros encuentros.

La historia sigue a Biónico, un romántico empedernido y adicto al crack que intenta reorganizar su vida mientras espera el regreso de su prometida, quien se encuentra en un centro de rehabilitación.

Cultura urbana

Con humor y una mirada descarnada, la cinta explora el amor, la adicción, la identidad y las contradicciones de la vida urbana en Santo Domingo.