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Melodrama
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La película "Melodrama" representará a República Dominicana en la carrera por el Óscar

La película de Andrés Farías fue escogida por la Academia de Cine dominicana y competirá por un lugar entre las nominadas a Mejor Película Internacional

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    La película Melodrama representará a República Dominicana en la carrera por el Óscar
    Mercedes Morales y Jimmy Jean-Louis protagonizan una escena de Melodrama, donde interpretan a Sonia y Aimé, una pareja que desafía los prejuicios y las barreras sociales para vivir una inesperada historia de amor. (LANTICA STUDIOS)

    Melodrama, el segundo largometraje del cineasta dominicano Andrés Farías, ha sido seleccionado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana para representar al país en la 99.ª edición de los Premios Óscar.

    • Protagonizada por Mercedes Morales y Jimmy Jean-Louis, junto a Sarah Jorge León, Cyndie Lundy y Adriana Zayas, la película cuenta la historia de Sonia, una mujer que, tras enviudar, debe abandonar la casa donde pasó gran parte de su vida. Su nueva realidad cambia cuando conoce a Aimé, un trabajador haitiano de la construcción con quien inicia una relación marcada por los prejuicios y las diferencias sociales.

    La cinta aborda las tensiones entre República Dominicana y Haití a través de una historia íntima de duelo, deseo y vínculos humanos. Farías explicó a EFE que el contexto actual de deportaciones y la realidad de los migrantes haitianos en el país fueron elementos que hicieron imposible ignorar esta problemática al regresar a Santo Domingo.

    El director, ganador del Premio del Jurado en el Festival Biarritz Amérique Latine por Candela, coescribió el guion con Julia Scrive-Loyer y Rey Andújar. La producción está a cargo de Lantica Studios y Rafael Elías Muñoz.

    Decisión definitiva

    • Tras su participación en el Miami Film Festival y el Chicago Latino Film Festival, Melodrama inicia ahora el recorrido hacia los Óscar.
    • La lista de finalistas se anunciará el 15 de diciembre, las nominaciones oficiales el 21 de enero de 2027 y la ceremonia tendrá lugar el 14 de marzo de ese año.
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