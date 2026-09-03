"Idiots" convierte un sencillo viaje en una accidentada aventura

Entre los estrenos figura "Idiots", el filme más reciente de Dave Franco y O'Shea Jackson Jr.. ( BONNEVILLE PICTURES/GRAMERCY PARK MEDIA/NEWSTAR FINANCING )

Hay trabajos que parecen sencillos hasta que comienzan a salir mal. Esa es la situación que sirve como punto de partida para "Idiots", una comedia en la que dos hombres reciben el encargo de transportar a un adolescente problemático hasta un centro de rehabilitación, solamente para descubrir que llegar hasta su destino será mucho más complicado de lo esperado.

Dave Franco y O'Shea Jackson Jr. protagonizan esta historia dirigida por Macon Blair, que utiliza las convenciones de una película de carretera para construir un recorrido marcado por drogas, criminales y decisiones cada vez peores.

El resto de los estrenos ofrece alternativas bastante diferentes. Eli Roth transforma un tranquilo verano en una pesadilla infantil con "Ice Cream Man", mientras un gigantesco mamut resucitado mediante experimentos genéticos provoca el caos en El Cairo en "Oscar: Return of the Mammoth".

Los más pequeños pueden acompañar a Tadeo Jones en una nueva aventura relacionada con una lámpara maravillosa y los viajes en el tiempo, mientras que "Terminator 2: Judgment Day", la celebrada película de James Cameron, regresa a las salas 35 años después de su estreno original.

Idiots

Mark y Davis no parecen ser las personas ideales para asumir una gran responsabilidad, pero reciben un trabajo sencillo: transportar a Sheridan, un adolescente rico y problemático, hasta un centro de rehabilitación.

Lo que debería ser únicamente conducir al joven, comienza a descontrolarse cuando su pasajero altera sus planes y el recorrido se transforma en un viaje marcado por drogas y peligro.

Ice Cream Man

Un pequeño y tranquilo pueblo vacacional parece ofrecer el escenario perfecto para disfrutar del verano, pero todo cambia cuando los niños comienzan a comportarse de una manera violenta. La causa se encuentra en los misteriosos helados que han estado consumiendo.

Oscar: Return of the Mammoth

Esta historia inicia con un mamut resucitado mediante experimentos genéticos que aparece misteriosamente en El Cairo. El problema empeora cuando la criatura comienza a crecer rápido y su presencia provoca el caos en el corazón de la ciudad, convirtiendo así el experimento en una amenaza de proporciones gigantescas.

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa

En esta cuarta entrega de esta serie de películas animadas, Tadeo Jones y Sara enfrentan una aventura bastante diferente tras convertirse en padres de Olimpia, una intrépida niña de dos años. Mientras ellos se adaptan a esta nueva etapa, Momia no está demasiado contento con haber dejado de ser el centro de atención.

Terminator 2: Judgment Day

Treinta y cinco años después de su estreno original, el Terminator regresa a los cines con una historia que invierte uno de los elementos fundamentales de la primera película. Esta vez, la máquina interpretada por Arnold Schwarzenegger llega desde el futuro para proteger a John Connor.