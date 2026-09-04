"La fábrica de bodas", comedia sobre los sueños, migración y la locura de sobrevivir en Nueva York

Parte del elenco principal de "La f+abrica de bodas" ( FOTO CEDIDA POR ALDEA ESTUDIO )

La Aldea Estudio anunció el estreno de su nueva película, "La fábrica de bodas", una comedia cinematográfica que aborda, desde el humor y la realidad cotidiana, las peripecias de un latino que llega a Nueva York para abrirse camino y alcanzar sus sueños y que estará disponible en todos los cines del país desde este 24 de septiembre.

La película está protagonizada por el actor mexicano Kuno Becker, la estadounidense Jenna Wheller y los dominicanos Cheddy García, Fausto Mata y Zoe Martí. Completan el elenco Tony Pascual (Pachulí), Aquiles Correa, Conrado Ortiz, Noel Ventura, Kiki Meléndez, Fausto Rojas y La Pitonisa.

"Queremos que la gente se ría, pero también que pueda reconocerse en estos personajes. Detrás de cada inmigrante hay una historia, un sacrificio y un sueño. La película habla de eso, pero sin perder nunca el humor, el amor y la humanidad", resaltó Fracis Disla, El Indio, director del filme.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/francis-disla-el-indio-35d06860.jpg Francis Disla, El Indio. (FOTO CEDIDA POR LA ALDEA ESTUDIO)

En una ciudad donde todo parece posible, pero nada resulta fácil, Alex (Kuno) se encuentra con situaciones y oportunidades que lo llevan por un camino completamente diferente al que había imaginado.

Entre su trabajo como barbero y mesero de una discoteca, enfrenta problemas de deportación y perder el amor de su vida, su hija Cherry (Zoe).

Para evitar eso, su cuñada (Cheddy) le propone casarse por negocio con una 'gringa borrachona y fiestera' (Jenna); pero todo sale mal y comienza a perseguirlo los oficiales de emigración (Ed Trucco).

Para solucionar los problemas, contratan un abogado homesexual (Fausto), por lo cual sucederá ocurrencias que rozan lo absurdo. La Fábrica de Bodas convierte la experiencia del inmigrante latino en una historia cargada de humor, humanidad y esperanza.

"Esta película utiliza la comedia como vehículo para hablar de un fenómeno profundamente humano: dejar atrás el lugar donde naciste para perseguir un sueño americano", agregó El Indio.

Además, apuesta por una comedia de identidad latina con vocación internacional, conectando el Caribe y Latinoamérica con la experiencia de millones de hispanos que han construido una nueva vida en los Estados Unidos, y donde Nueva York funciona además como un personaje dentro de la historia: una ciudad acelerada, multicultural y contradictoria, capaz de destruir un plan en cuestión de segundos y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad donde menos se espera.

Con situaciones disparatadas, personajes entrañables y una visión fresca de la migración, "La Fábrica de Bodas" busca demostrar que, incluso cuando el llamado "sueño americano" se convierte en una auténtica locura, siempre queda espacio para reír, reinventarse y seguir soñando.

Sobre Aldea Estudio

Aldea Estudio es una compañía cinematográfica dominicana dedicada al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales con vocación nacional e internacional, impulsando historias capaces de conectar la identidad caribeña y latinoamericana con audiencias globales.