Funglode lleva el cine dominicano a Miami y Nueva York con una agenda especial

De izquierda a derecha: Yarima Sosa, Omar de la Cruz, Leonel Fernández, presidente de FUNGLODE y expresidente de la República; Yvette Marichal y Basilio Belliard, en una fotografía de archivo durante un encuentro con la prensa. ( SUMINISTRADA POR FUNGLODE )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y el Festival de Cine Global Santo Domingo (FCGSD) desarrollarán durante el mes de septiembre una agenda especial en Estados Unidos, con actividades en Miami y Nueva York, orientadas a fortalecer la proyección internacional del cine dominicano y los vínculos con los profesionales de la industria audiovisual que desarrollan sus carreras fuera del país.

Ambas jornadas se realizan en coordinación con las instituciones hermanas de Funglode en el exterior, la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) en sus oficinas de Miami y Nueva York.

La primera actividad tendrá lugar el jueves 17 de septiembre de 2026 en el histórico Tower Theater de Miami, donde se celebrará una nueva edición del Dominican Film Showcase Florida, iniciativa dedicada a promover y acercar la producción cinematográfica dominicana al público de los Estados Unidos.

La jornada incluirá la presentación de la película De Tal Palo Tal Astilla, producida por Caribbean Cinemas y dirigida por Frank Perozo, con la participación de Honey Estrella, Miguel Céspedes y Zumaya Cordero. La actividad contempla la llegada de invitados y alfombra roja, seguida de la exhibición de la producción dominicana.

El Dominican Film Showcase forma parte de los esfuerzos que durante años han desarrollado Fuglode y el Festival de Cine Global Santo Domingo para ampliar los espacios de exhibición del cine nacional, favorecer el intercambio cultural y conectar a cineastas, actores, productores y otros profesionales dominicanos con audiencias y comunidades internacionales.

Encuentro en Nueva York

Una semana después, el jueves 24 de septiembre, la agenda continuará en Nueva York con Dominican Film Professionals Abroad, un encuentro que tendrá como escenario el Leonard Nimoy Thalia Theatre at Symphony Space, ubicado en 2537 Broadway at 95th Street, y que será encabezado por el expresidente de la República y presidente de Funglode, Dr. Leonel Fernández.

A partir de las 5:00 de la tarde, Fernández sostendrá un conversatorio con actores, directores, productores, guionistas y otros profesionales dominicanos del audiovisual radicados principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y otras localidades de los Estados Unidos.

El encuentro ha sido concebido fundamentalmente como un espacio para escuchar a los profesionales dominicanos que trabajan fuera del país, conocer sus experiencias y recoger sus perspectivas sobre el presente y el futuro de la cinematografía nacional.

Entre los temas previstos figuran el impacto de la Ley para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, las oportunidades generadas por su sistema de incentivos, los aspectos que podrían continuar fortaleciéndose y las posibles vías para lograr una mayor integración de los profesionales dominicanos residentes en el exterior a la industria cinematográfica nacional.

La conversación será moderada por Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo, y contará con la participación prevista del presidente Fernández; la cineasta Leticia Tonos; Yvette Marichal; la actriz Sarah Jorge; y el actor Elvis Nolasco, junto a otros profesionales de la industria cinematográfica dominicana radicados en Estados Unidos.

El formato permitirá además la participación del público, con preguntas y reflexiones dirigidas al presidente Fernández y a los integrantes del conversatorio.

Proyección de Milly: La Reina del Merengue

Luego del encuentro, a las 6:30 de la tarde, se realizará una proyección especial de Milly: La Reina del Merengue, dirigida por Leticia Tonos.

La selección de la película adquiere una significación particular dentro de la jornada por tratarse de una historia estrechamente vinculada con la experiencia dominicana en los Estados Unidos.

La trayectoria de Milly Quezada constituye un ejemplo de superación, identidad y éxito de la comunidad dominicana en el exterior, así como del extraordinario intercambio cultural que durante décadas ha unido a la República Dominicana y Estados Unidos.

Con estas dos actividades, Funglode, el Festival de Cine Global Santo Domingo y la GFDD en Miami y Nueva York buscan continuar internacionalizando el cine dominicano, generando espacios de encuentro para sus profesionales y fortaleciendo los puentes entre la industria cinematográfica nacional y el talento dominicano que desarrolla su carrera en otros mercados.

"Queremos no solamente mostrar nuestras películas fuera del país, sino también escuchar a nuestros profesionales, conocer sus experiencias y explorar cómo podemos integrarlos de manera cada vez más activa al crecimiento de nuestra industria", explicó Omar de la Cruz, director ejecutivo del FCGSD.

Las jornadas de Miami y Nueva York forman parte de una agenda de promoción e intercambio que procura consolidar al cine como una herramienta de proyección cultural de la República Dominicana y ampliar las oportunidades de colaboración entre los profesionales dominicanos dentro y fuera del territorio nacional.