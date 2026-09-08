"Song of the South", la polémica película que Disney aún trata de olvidar

El complicado legado de "Song of the South", paradójicamente, permaneció vivo durante décadas. ( WALT DISNEY PRODUCTIONS )

Hay películas que envejecen hasta convertirse en curiosidades de otra época y otras cuya historia termina siendo más compleja que aquello que aparece en pantalla. "Song of the South" pertenece claramente al segundo grupo.

Estrenada en 1946, esta producción de Walt Disney combinaba actores reales con animación, canciones pegajosas, personajes infantiles y fábulas protagonizadas por animales.

Es decir, a simple vista tenía muchos de los ingredientes asociados con los clásicos de la compañía. Sin embargo, las acusaciones de racismo que la acompañaron prácticamente desde su estreno terminaron convirtiéndola en uno de los títulos más controvertidos de la filmografía de Disney.

Lo peculiar es que, a pesar de que la compañía se distanció progresivamente de la película, varios elementos surgidos de ella continuaron ocupando un lugar visible dentro del universo de Disney.

Sus personajes inspiraron durante décadas una de las atracciones más populares de sus parques y "Zip-a-Dee-Doo-Dah" llegó a convertirse en una canción estrechamente relacionada con la identidad de Disney.

Esa contradicción hace que revisar "Song of the South" implique ir más allá de determinar si funciona o no como entretenimiento familiar. También supone observar cómo una obra puede sobrevivir culturalmente incluso cuando el estudio responsable de ella decide apartarla de su historia pública.

Una típica historia de Disney con un contexto complicado

Dirigida por Harve Foster y Wilfred Jackson, "Song of the South" transcurre en Georgia durante la Reconstrucción, el período posterior a la Guerra Civil estadounidense y a la abolición de la esclavitud.

Esta precisión es importante, ya que ocasionalmente se ha interpretado que la historia ocurre durante la esclavitud. Sin embargo, aclarar su contexto histórico tampoco elimina los problemas que han acompañado a la película.

La historia sigue a Johnny, interpretado por Bobby Driscoll, un niño de siete años que llega a la plantación de su abuela mientras atraviesa una difícil situación familiar.

Allí conoce al Tío Remus, encarnado por James Baskett, quien intenta ayudarlo mediante relatos protagonizados por el astuto Hermano Conejo y sus encuentros con Hermano Zorro y Hermano Oso. Es precisamente cuando Remus comienza a contar estas fábulas que la película abandona temporalmente la acción real y entra en el terreno de la animación.

Vista exclusivamente desde su estructura narrativa, resulta fácil reconocer el molde de muchas producciones familiares de Disney: un niño enfrentado a problemas que todavía no comprende, un adulto bondadoso que intenta orientarlo y relatos fantásticos que transmiten enseñanzas sobre la vida.

Los segmentos animados añaden humor, aventura y energía a una película que constantemente intenta mantener un tono optimista. El problema está en todo lo demás que rodea esta historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/sos5-8450d6f9.jpg Las críticas a la representación de los afroamericanos y de la vida en las plantaciones en este filme surgieron desde la época de su estreno. (WALT DISNEY PRODUCTIONS)

Una visión del Sur que provocó rechazo

La controversia no es una reinterpretación reciente de "Song of the South".

La película fue cuestionada por presentar una visión excesivamente amable de unas relaciones raciales que existían dentro de un contexto histórico mucho más doloroso y complejo.

Incluso durante el desarrollo y producción del filme hubo preocupación sobre ese aspecto. Disney contrató al actor y escritor afroamericano Clarence Muse como consultor, pero este abandonó el proyecto después de discrepar sobre la representación de los personajes negros.

Maurice Rapf también trabajó en el guion con la intención de reducir elementos que podían reforzar estereotipos y de establecer claramente que la historia ocurría después de la abolición de la esclavitud.

El contexto del propio estreno ilustra todavía mejor las contradicciones alrededor de la producción. "Song of the South" tuvo su presentación mundial en Atlanta en 1946, cuando la segregación racial seguía vigente. James Baskett y los demás integrantes negros del reparto no pudieron participar de las festividades del estreno debido a esas políticas discriminatorias.

Las protestas tampoco tardaron en aparecer. La Naacp cuestionó la imagen idealizada que ofrecía la película y hubo manifestaciones durante algunas de sus exhibiciones. En otras palabras, la polémica no consiste únicamente en juzgar una película de 1946 utilizando sensibilidades del presente, ya que parte del público de 1946 ya encontraba problemática su representación racial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/sos6-91356b9a.jpg JamesBaskett se convirtió en el primer actor afroamericano en recibir un premio de la Academia en una categoría masculina, aunque se tratara de un reconocimiento honorífico. (WALT DISNEY PRODUCTIONS)

Un protagonista reconocido en medio de la polémica

Al mismo tiempo, la historia de James Baskett añade otra capa a un legado lleno de contradicciones. Su interpretación del Tío Remus fue ampliamente elogiada y terminó recibiendo un Óscar honorífico.

La película también ayudó a impulsar a sus jóvenes protagonistas. Bobby Driscoll y Luana Patten continuaron trabajando para Disney después de "Song of the South" y volvieron a coincidir en otras producciones.

Driscoll desarrolló una relación particularmente importante con el estudio y años después prestó su voz y sirvió como modelo de referencia para el protagonista de "Peter Pan".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/sos2-c9e963b9.jpg Los personajes animados de este filme formaron parte de varias atracciones de los parques temáticos de Disney. (WALT DISNEY PRODUCTIONS)

El éxito que sobrevivió a la película

Si existe un elemento de "Song of the South" que logró independizarse durante décadas de su controvertido origen fue "Zip-a-Dee-Doo-Dah". Interpretada en la película por Baskett, la canción ganó el Óscar a mejor canción original y posteriormente adquirió una vida propia dentro de la cultura popular y de la propia compañía.

Algo similar ocurrió con los personajes animados. Disney reestrenó la película en diferentes ocasiones y su última exhibición comercial en los cines estadounidenses ocurrió en 1986.

Tres años después se inauguró en Disneyland Splash Mountain, una atracción inspirada en las aventuras de Hermano Conejo, Hermano Zorro y Hermano Oso que utilizaba también canciones procedentes del filme.

Durante décadas se produjo así una situación extraña: millones de visitantes podían conocer los personajes y cantar la canción sin necesariamente haber visto la película de la cual procedían. Disney había conseguido separar algunos de sus componentes más populares del contexto que los había originado.

Otros han señalado cómo Splash Mountain omitía al Tío Remus y se concentraba en los animales, haciendo que la relación con la polémica película resultara prácticamente invisible para muchos visitantes.

Finalmente, esa separación dejó de ser suficiente. Disney decidió reemplazar la temática de Splash Mountain en sus parques estadounidenses por una inspirada en "The Princess and the Frog". La nueva atracción, "Tiana's Bayou Adventure", eliminó los personajes y referencias procedentes de "Song of the South".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/sos4-68cfd0af.jpg "Song of the South" ocupa así un espacio muy particular dentro del legado de Disney. (WALT DISNEY PRODUCTIONS)

Una película difícil de separar de su historia

"Song of the South" ocupa así un espacio muy particular dentro del legado de Disney. Su combinación de acción real y animación, sus aventuras infantiles y su música permiten reconocer muchas características del cine familiar que el estudio desarrolló durante décadas.

Aun así, esos elementos conviven con una representación del Sur estadounidense que ya provocaba fuertes críticas cuando la película llegó a los cines.

Disney nunca la incorporó a Disney+ y hace décadas que dejó de distribuirla oficialmente en Estados Unidos, aunque durante mucho tiempo continuó utilizando algunos de sus personajes y canciones.

Esa contradicción quizás sea el aspecto más interesante de su historia porque "Song of the South" no desapareció realmente. Parte de ella sobrevivió durante generaciones en canciones, personajes y parques temáticos, mientras la película que les dio origen permanecía escondida.

La trayectoria de esta película demuestra que apartar una obra problemática no necesariamente elimina su influencia y que, en ocasiones, comprender por qué una película dejó de mostrarse puede resultar tan revelador como volver a mirar aquello que contiene.