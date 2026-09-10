Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan con la magia de "Hechizo de amor"

Nicole Kidman y Sandra Bullock interpretan a las hermanas Owens en la secuela "Hechizo de amor: la magia continúa". ( IMAGE PRESS AGENCY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP )

Tras conquistar al público con su particular mezcla de magia, romance, humor y sororidad con "Hechizo de amor" en 1998, Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de Sally y Gillian Owens en "Hechizo de amor: la magia continúa", que mañana se estrena mundialmente en las salas de cine.

La nueva película retoma la historia de estas hermanas tan diferentes como inseparables y las enfrenta, junto a una nueva generación, a una maldición familiar que amenaza con cambiarlo todo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/screen-shot-2026-09-09-at-115150-am-c115d35e.png Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven a ponerse en la piel de Sally y Gillian Owens en "Hechizo de amor: la magia continúa". (WARNER BROS.)

En esta entrevista, sus protagonistas y productoras hablan sobre el regreso, la vigencia de la historia y esa química que convirtió a las hermanas Owens en personajes que el público no ha querido olvidar.

–¿Por qué hacer "Hechizo de amor: la magia continúa" ahora? ¿Qué las hizo decidir a ambas hacerla en este momento?

Nicole Kidman: Porque era el momento adecuado.

Sandra Bullock: No creo que se hubiera podido hacer en ningún otro momento antes de ahora. Debido a las redes sociales -que eran algo relativamente nuevo para mí hace cinco años-, no lo entendía.

No entendía cómo algo a lo que nadie prestaba realmente atención cuando la hicimos por primera vez... Ahora, aquellos que gritaron más fuerte fueron a quienes pusimos atención. Y pensamos: bueno, hay que honrar algo así.

–¿Por qué creen que la primera entrega de esta película ha perdurado e, incluso, ha ganado más seguidores? ¿Qué crees que tienen estas dos mujeres o este mundo?

NK: Creo que es la familia. Son las hermanas. Creo que cuando se estrenó [la primera], se consideró... casi raro.

SB: Algunas reseñas mencionaban que salían muchas mujeres.

NK: Por eso, me parece que ha sido la idea de la familia y su cualidad mágica... y lo hermoso que eso es. Hay un anhelo, especialmente mío que tengo hijas, de ir a ver una película juntas, una que pueda traspasar las barreras demográficas.

Una en la que, simplemente, podamos salir y pasar una noche grandiosa. También hay alegría en ello... como que es divertido y tiene un poco de ambiente de fiesta también, ¿no te parece?

SB: Sí, bueno, sin ignorar por completo la magia. Quiero decir, "magia" es una palabra tan hermosa, espiritual y alegre que evoca todo tipo de pensamientos hermosos. Pero también está la magia de superar las dificultades, adversidades y pérdidas, y lo que estás dispuesto a ver como resultado de ello.

Y esta familia ha superado, durante siglos, muchas adversidades, mucho miedo, mucha oscuridad. Y es la forma en que lo hacen juntos y siempre salen de las circunstancias con un corazón lleno de amor, sin juzgar.

Siguen abriendo sus puertas para ayudar a los demás, incluso a quienes les juzgan. Simplemente, se sintió como una metáfora muy hermosa para navegar por la vida como familia, sin importar cómo sea tu familia.

–¿En qué situación se encuentran Sally y Gillian cuando las conocemos ahora?

NK: La historia retoma la trama y Sally no les ha dicho a sus hijas quiénes son, ni que tienen poderes mágicos. Gillian quiere decírselo. Las dos estamos solteras, pero una de nosotras piensa:

"Me parece bien. Esto es lo que somos, así es como vivimos". Gillian es el espíritu libre. Sally, básicamente, dirige la familia; ella pone orden en la familia. Si dejaran a Gilly a su aire, sería un caos. Y si dejaran a Sally a su aire...

SB: Estaría todo bien organizado, con muchas listas y mucha seguridad.

NK: Y muy lineal.

SB: Sí. Y así, de nuevo, las dos mitades de un todo. Se necesitan ambas partes. Y lo que ambas obtienen y aprenden la una de la otra esta vez es igual de profundo, tierno y difícil que la primera vez. Quiero decir, nunca es todo perfecto, feliz y lleno de mariposas todo el tiempo.

Eso es lo que creo que lo hace tan interesante: estas hermanas pueden enfrentarse, pelear, discrepar, porque tienen que hacerlo. No ven el mundo de la misma manera.

NK: Y luego se ríen, se abrazan y se reconcilian. Y tenemos a las tías, interpretadas por Dianne Wiest y Stockard Channing, lo cual es increíble.

SB: Volver a verlas. Ya sabes, con solo escuchar la voz de Dianne durante una llamada en Zoom, todas nos pusimos a llorar.

–Stockard dijo que entre ustedes cuatro había una confianza innata y una química especial. ¿Cómo fue trabajar con ellas en esta película?

NK: Ay, es que son leyendas, las dos...

SB: Y, de nuevo, son dos personas completamente diferentes, igual que nosotras y Joey y Maisie... bueno, ellas son como dos gotas de agua.

NK: Son muy parecidas, sí.

SB: Pero Dianne y Stockard, cuando escuchas sus voces, cuando entran a un cuarto... Traen consigo tanto conocimiento, ya sea que se trate del personaje que interpretan o como ellas son en realidad...

NK: Y sabiduría.

SB: Hay una calma en ellas y eso también define mucho a las tías. No resuelven los problemas de Sally y Gillian. Dejan que se metan en los líos en los que necesitan meterse, porque se dan cuenta de que es nuestro camino y no tienen derecho a interferir... aunque les gustaría hacerlo un poco.

Y lo hicieron en la primera película: se entrometieron un poco y ya vieron lo que pasó. Pero son como Sally y Gilly en el sentido de que se las necesita a las dos juntas.

–Susanne Bier, la directora, consigue un interesante equilibrio: combina la comedia y la alegría, pero también le interesa cuando las cosas no le salen bien a un personaje. Logra que sea divertido y conmovedor al mismo tiempo.

NK: Le encanta la comedia, pero no es lo que hace siempre. Así que esto era algo que realmente quería probar. Aun con la presión de una gran película. Y sin haber dirigido la primera, llegar, hacer la secuela y hacerla suya.

SB: Sí, tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Y no tuvo miedo de subirse al ring con nosotras dos, porque no es que seamos florecitas delicadas. Somos un grupo complejo y ella no tuvo miedo de hacerlo, lo cual es bastante valiente.

–Sé que tuvieron mucho cuidado de honrar la película original con pequeños homenajes. ¿Algunos surgieron, simplemente, de forma orgánica?

SB: Mientras desarrollamos el guion, se nos ocurría cosas como, tipo: "Ah, tiene que tocarse la nariz". Hay ciertos "-ismos" y cosas que también son comportamientos propios de nosotras dos. Había algunas cosas que sabíamos que tenían que estar en esto.

NK: Son hermanas.

SB: No quisimos olvidar quiénes son estas personas. No podemos regresar, de repente, veinte años después y no ser las personas de las que, con suerte, te enamoraste (en la primera película).



