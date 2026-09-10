Las mujeres describen a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, como machista y controlador

Dominante, controlador y convencido de que el hombre ocupa la posición superior en la pareja. Ese es el Elon Musk que emerge de los testimonios de algunas de las mujeres que han compartido su vida y que ahora hablan en Musk, el explosivo documental de Alex Gibney presentado en el Festival de Cine de Venecia.

El retrato, construido fundamentalmente a partir de sus relatos, es el de un hombre machista que traslada a sus relaciones personales la misma voluntad de mando que ha caracterizado su carrera empresarial.

Musk no participó en la película y ha rechazado el proyecto, por lo que las acusaciones deben entenderse como la versión de quienes las formulan.

El testimonio más revelador es el de Justine Musk, su primera esposa, quien rompe un prolongado silencio sobre los ocho años que estuvieron casados. Justine, de 54 años, describe una relación en la que asegura haber terminado sintiéndose disminuida y sometida a una marcada jerarquía.

La señal llegó muy temprano

Mientras bailaban durante su boda, en enero de 2000, Musk le habría advertido que él era "el alfa" de la relación. No se trató, según Justine, de una frase aislada. Durante el matrimonio, afirma, su marido señalaba constantemente sus supuestas deficiencias y se dirigía a ella como un jefe a una subordinada.

Justine sostiene que fue durante aquellos años cuando aprendió el significado de gaslighting, término utilizado para describir una manipulación que lleva a una persona a desconfiar de sus propias percepciones y sentimientos.

Uno de los episodios más dolorosos que recupera el documental se refiere a Nevada, el primer hijo de la pareja, fallecido en 2002 cuando apenas tenía diez semanas. Justine contradice una versión ofrecida posteriormente por Musk y asegura que fue ella quien sostenía al niño cuando murió.

La pareja tendría después cinco hijos más, gemelos y trillizos.

La película aborda también la ruptura de Musk con Vivian Jenna Wilson, su hija transgénero. Justine asegura que su exmarido no ha realizado esfuerzos efectivos por recomponer esa relación, aunque le habría pedido que transmitiera a Vivian que siempre la amaría. También afirma que Musk llegó a retirarle la cobertura de seguro médico.

Pero Justine no es la única mujer que aporta al documental una descripción incómoda del comportamiento privado del multimillonario.

Ashley St. Clair, madre de otro de los hijos de Musk, relata una relación marcada igualmente por el poder, el dinero y el control. Según su testimonio, rechazó una propuesta que podía significarle 40 millones de dólares a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad.

"Me ofrecieron la oportunidad de no hablar por 40 millones de dólares", declaró St. Clair durante la presentación de la película en Venecia.

Su testimonio introduce además otro elemento que el documental vincula con la visión de Musk sobre las mujeres y la reproducción. St. Clair muestra mensajes que atribuye al empresario en los cuales este habría expresado su deseo de tener numerosos descendientes.

En uno de ellos, según ella, Musk hablaba de la necesidad de tener "una legión de hijos antes de la guerra civil".

Musk ha defendido públicamente desde hace años la necesidad de aumentar la natalidad, convencido de que el descenso demográfico constituye una amenaza para la civilización. Pero los testimonios recogidos por Gibney colocan esa preocupación en un contexto mucho más personal: Musk es padre de numerosos hijos con distintas mujeres.

El documental, de casi cuatro horas de duración, utiliza esas historias privadas para construir un argumento más amplio sobre la personalidad y el poder del empresario.

La imagen del hombre dominante descrito por algunas de sus antiguas parejas se conecta con la del ejecutivo acostumbrado a imponer su voluntad en compañías sobre las que ejerce un control extraordinario.

Gibney recorre para ello la trayectoria de Musk desde su infancia en Sudáfrica y sus primeros años en Silicon Valley hasta Tesla, SpaceX, la compra de Twitter —posteriormente convertido en X— y su incursión directa en la política estadounidense.

Entre los entrevistados aparecen su padre, Errol Musk; Martin Eberhard, cofundador de Tesla; la periodista tecnológica Kara Swisher y Geoffrey Hinton, uno de los pioneros de la inteligencia artificial.

La película examina también su relación con Donald Trump y el enorme poder acumulado por un empresario que controla compañías decisivas para las comunicaciones, la industria espacial, la inteligencia artificial y el debate público.

Musk se negó a participar en el documental y desde que conoció su preparación lo calificó como un hit piece, una obra concebida para destruir su reputación. Su abogado, Alex Spiro, ha amenazado además con emprender acciones legales por algunos de los señalamientos contenidos en la película.

Gibney sostiene que su propósito es otro: examinar qué ocurre cuando una personalidad extraordinariamente dominante acumula también una cantidad excepcional de riqueza, tecnología e influencia política.

Las mujeres que hablan en Musk aportan una respuesta desde el terreno más íntimo. Sus testimonios dibujan a un hombre que necesitaba establecer quién mandaba incluso antes de comenzar formalmente su matrimonio.

En aquella pista de baile, según recuerda Justine, Musk ya había escogido la palabra que resumía la jerarquía: "alfa".