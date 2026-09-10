"Practical Magic 2" reúne nuevamente a las hermanas Owens

Han pasado más de dos décadas, pero Sally y Gillian Owens regresan a la gran pantalla con "Practical Magic 2". ( ALCON ENTERTAINMENT/BLOSSOM FILMS/DINOVI PICTURES )

Han pasado más de dos décadas desde la última vez que Sally y Gillian Owens estuvieron juntas en la gran pantalla, pero algunos problemas familiares necesitan algo más que tiempo para desaparecer.

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a interpretar a las hermanas de "Practical Magic" en una secuela que recupera la combinación de fantasía, romance, drama y comedia de la película original.

Esta vez, una nueva crisis obliga a varias generaciones de la familia Owens a enfrentarse a secretos relacionados con su pasado y con la maldición que ha marcado su historia.

La magia encabeza una cartelera que esta semana ofrece propuestas para públicos muy diferentes. Jason Statham regresa a la acción y las conspiraciones con "Mutiny", mientras "One Piece: The Movie" lleva a los seguidores de Monkey D. Luffy hasta una de sus primeras aventuras cinematográficas.

La literatura también ocupa un lugar con "Animal Farm", nueva adaptación animada de la célebre fábula satírica de George Orwell dirigida por Andy Serkis.

Finalmente, "Oasis: Don´t Look Back in Anger" acompaña a Liam y Noel Gallagher durante la gira que reunió nuevamente a Oasis y repasa el recorrido de la banda desde sus orígenes en Mánchester hasta convertirse en un fenómeno mundial.

Practical Magic 2

Veinticinco años después de "Practical Magic", las hermanas Owens deben reunirse nuevamente cuando una amenaza relacionada con la historia de su familia pone en peligro a una nueva generación.

El conflicto comienza cuando Kylie, la hija mayor de Sally, descubre secretos familiares y desarrolla sus propios poderes, provocando una crisis relacionada con la maldición sobre la familia.

Mutiny

Cole Reed (Jason Statham) trabaja como jefe de seguridad de un poderoso industrial multimillonario, pero su vida cambia completamente cuando su empleador es asesinado frente a él. Reed termina acusado del crimen y debe huir mientras intenta demostrar su inocencia.

One Piece: The Movie

Antes de algunas de las grandes aventuras que han convertido a "One Piece" en un fenómeno, Monkey D. Luffy y sus compañeros emprendieron la búsqueda de otro legendario tesoro. Woonan fue un famoso pirata que supuestamente llegó a poseer un tercio del oro del mundo antes de desaparecer con su fortuna.

Animal Farm

La historia de una granja en la que un grupo de animales decide rebelarse contra sus dueños con la esperanza de conquistar su libertad y construir una sociedad más justa. Sin embargo, la revolución comienza a transformarse cuando los cerdos asumen el poder creando una nueva forma de autoritarismo.

Oasis: Don´t Look Back in Anger

Uno de los regresos musicales más esperados de los últimos años llega a la pantalla con este documental que acompaña a Liam y Noel Gallagher durante "Oasis Live ´25", la gira que reunió nuevamente a Oasis después de 15 años de distanciamiento entre sus integrantes, así como los ensayos para este masivo tour.