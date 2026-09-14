"Resident evil: noche cero" llega a los cines de República Dominicana

Escena de Resident evil tomada del tráiler publicado en YouTube. ( CAPTURA )

La icónica franquicia de terror regresa a los cines reinventada con Resident evil: noche cero, una nueva y aterradora visión del universo creado por Capcom, que estrena en las salas de cine de República Dominicana este jueves 17 de septiembre.

El realizador visionario Zach Cregger (Barbarian, Weapons) lidera esta audaz reinvención de la saga, llevando el horror a un nuevo nivel con una propuesta original, intensa y claustrofóbica que redefine el concepto de supervivencia en la pantalla grande.

La historia sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin esperarlo, se ve atrapado en una pesadilla imparable cuando una misión rutinaria lo coloca en el epicentro del colapso de Raccoon City.

Lo que parecía una entrega más se transforma en una carrera desesperada por sobrevivir, mientras una noche oscura y ominosa desata el caos absoluto y la ciudad cae bajo una amenaza biológica que lo consume todo.

Cregger, declarado fan de los videojuegos originales —"los he jugado una y otra vez", afirma—, utiliza su sensibilidad para el terror y su precisión narrativa para transformar lo cotidiano en auténticas pesadillas cinematográficas.

Con Resident evil: noche cero, el director captura la tensión, el miedo y la lucha por sobrevivir que definieron a los videojuegos, llevándolos a una experiencia cinematográfica moderna, brutal y emocionalmente intensa.

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Coescrita junto a Shay Hatten ( John Wick: Chapter 4 ), la película construye una historia completamente original dentro del universo de Resident Evil , respetando su mitología mientras expande sus límites narrativos.

( ), la película construye una historia completamente original dentro del , respetando su mitología mientras expande sus límites narrativos. La película es distribuida en la República Dominicana por Cinematográfica Blancica, representante de Sony Pictures en el país.