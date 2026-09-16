Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski en una imagen de archivo durante el Festival de Cine de Tribeca de 2022. ( SHUTTERSTOCK )

Después de casi 10 años años de matrimonio, Amanda Seyfried y Thomas Sadoski han decidido tomar caminos separados. La pareja confirmó la noticia en un comunicado conjunto enviado a People, en el que explicó que llevaba "un tiempo" separada y que la decisión ha resultado ser la correcta para ellos y su familia.

"Nos tenemos el uno al otro para siempre, ¡y eso es genial!", expresaron los actores en el mensaje, dejando claro que, aunque su relación de pareja llega a su fin, mantienen un vínculo familiar.

La noticia llega pocos días después de que Seyfried participara en actividades relacionadas con el Festival de Venecia. La actriz, de 40 años, y Sadoski, de 50, han mantenido durante años una vida familiar bastante alejada de los reflectores.

De compañeros de escenario a pareja

La historia entre ambos comenzó en 2015, cuando coincidieron en la obra de teatro The Way We Get By, fuera de Broadway. Ese mismo año volvieron a encontrarse durante el rodaje de The Last Word, película en la que también interpretaban a una pareja.

La ficción terminó dando paso a una relación fuera de la pantalla. En 2016 se comprometieron y, pocos meses después, sorprendieron al casarse en una ceremonia íntima y alejada de la atención mediática.

Sadoski contó entonces que ambos se habían marchado al campo acompañados únicamente por un oficiante y que habían celebrado la boda prácticamente a solas. "Fue hermoso. Fue todo lo que debía ser", recordó el actor sobre aquel momento.

Poco después llegó su primera hija, Nina, y en 2020 nació su segundo hijo, Thomas Jr. La familia se instaló en una granja en el norte del estado de Nueva York y, durante estos años, Seyfried y Sadoski procuraron mantener a sus hijos fuera del foco público.

Una relación marcada por el apoyo mutuo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/shutterstock2714449855-1678e34f.jpg Amanda Seyfried en al estreno de The Testament Of Ann Lee de Searchlight Pictures en el Linwood Dunn Theatre de Los Ángeles, California, el 14 de diciembre de 2025. (SHUTTERSTOCK)

Aunque han sido discretos con su vida privada, en distintas ocasiones ambos han hablado del respaldo que encontraron en el otro. De hecho, Seyfried reconoció recientemente el apoyo de Sadoski mientras atravesaba una etapa especialmente intensa de trabajo.

En una entrevista con Vogue publicada a comienzos de 2026, la actriz hablaba de su marido y de la manera en que ambos intentaban compaginar sus carreras con la vida familiar. En ese momento, Sadoski y sus dos hijos todavía formaban parte de su día a día familiar.

La carrera de Seyfried, además, continúa sumando proyectos. Desde su debut en Mean Girls y su papel en Mamma Mia! hasta trabajos más recientes como The Testament of Ann Lee, la actriz ha construido una trayectoria que combina cine, televisión y teatro.

Ahora, tras nueve años de matrimonio y dos hijos, la pareja hace pública una decisión que, según sus propias palabras, ya había tomado tiempo atrás. Y aunque sus caminos como pareja se separan, ambos aseguran que seguirán formando parte de la vida del otro.