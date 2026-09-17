Detalles del velatorio de Elizabeth Ruiz: cuándo y dónde será despedida

Los restos de Elizabeth Ruiz será velada este viernes en la funeraria Blandino de la Lincoln. ( CEDIDA POR LOS FAMILIARES )

Los restos de la actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz serán velados este viernes 18 de septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía, en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

Ruiz falleció el miércoles 16 de septiembre, a los 48 años, luego de librar una prolongada batalla contra el cáncer. Nació el 7 de agosto de 1978, por lo que al momento de su muerte tenía 48 años.

La información sobre las honras fúnebres fue comunicada por sus familiares, quienes expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad recibidas tras su partida.

La misa de cuerpo presente está programada para el sábado 19 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, también en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

"Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Elizabeth Ruiz. Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones y un legado de cariño que permanecerá siempre entre quienes tuvimos el privilegio de conocerle", expresaron sus familiares en el aviso fúnebre.

En el ámbito personal, estuvo casada con el empresario Francisco Javier Carrillo, con quien desarrolló diversos proyectos empresariales. La pareja tuvo una hija, Miranda. Elizabeth también era madre de Andrés Alfonso, fruto de una relación anterior con el cineasta Alfonso Rodríguez.

Una trayectoria en el entretenimiento

La muerte de Elizabeth Ruiz fue confirmada el miércoles por sus familiares. De acuerdo con informaciones publicadas por Diario Libre, la actriz murió a las 6:40 de la tarde, después de enfrentar durante un período prolongado una delicada condición de salud a causa del cáncer.

Conocida también como La Colorá", Ruiz desarrolló una trayectoria de más de dos décadas en la televisión, el cine, el teatro y la producción audiovisual dominicana.

Uno de sus personajes más recordados fue Sobeida, de la trilogía cinematográfica Lotomán, dirigida por Archie López. Participó en Lotomán (2011), Lotomán 2.0 (2012) y Lotomán 003 (2014).

Su carrera artística comenzó en 1997, cuando fue seleccionada para protagonizar una campaña publicitaria de Ron Bermúdez. Posteriormente ingresó a la agencia de modelaje Benedicto y, en el año 2000, pasó a formar parte del elenco de bailarinas y comediantes del programa 9x9, de Roberto Salcedo.

A partir de entonces, su presencia se extendió a diferentes espacios de la televisión dominicana. También trabajó en producciones como Rincón Paraíso y El Bachatón, además de conducir y producir Elizabeth Light.

En el cine también participó en Tubérculo Presidente, mientras que en teatro formó parte de la obra Malas, junto a Cheddy García.

Ruiz incursionó además en la producción audiovisual y fundó La Colorá Films, desde donde desarrolló proyectos vinculados con el cine dominicano.

Su personaje de Sobeida alcanzó tal popularidad que fue incluido en el libro La Sonrisa del Caribe, del periodista español Fermín Cabanillas Serrano, presentado durante el Festival de Cine Global Dominicano.

Despedida familiar

La partida de Elizabeth Ruiz ha provocado numerosas expresiones de pesar entre personas vinculadas al entretenimiento dominicano.

expresiones de pesar entre personas vinculadas al entretenimiento dominicano. Uno de los mensajes que trascendió tras su fallecimiento fue el del cineasta Alfonso Rodríguez , expareja de la actriz y padre de su hijo Andrés. Rodríguez dedicó unas palabras a su hijo en las que abordó el dolor por la pérdida de su madre y le aseguró que contaría con el acompañamiento de su familia durante el proceso de duelo.

, expareja de la actriz y padre de su hijo Andrés. Rodríguez dedicó unas palabras a su hijo en las que abordó el dolor por la pérdida de su madre y le aseguró que contaría con el acompañamiento de su familia durante el proceso de duelo. La despedida de la actriz comenzará este viernes en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde familiares, amigos, colegas y allegados podrán acompañar a sus seres queridos.

de la avenida Abraham Lincoln, donde familiares, amigos, colegas y allegados podrán acompañar a sus seres queridos. El sábado, tras la misa de cuerpo presente prevista para las 9:30 de la mañana, continuará el programa dispuesto por la familia para darle el último adiós a quien desarrolló una carrera en distintas áreas del entretenimiento dominicano.