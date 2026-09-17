"Resident Evil" desata una nueva pesadilla en Raccoon City

"Resident Evil", la nueva versión de la popular franquicia, encabeza una nueva cartelera de estrenos. ( CAPCOM ENTERTAINMENT/COLUMBIA PICTURES/CONSTANTIN FILM )

El terror y la acción se apoderan de la cartelera con "Resident Evil", una nueva reinvención cinematográfica de la popular franquicia de videojuegos de Capcom. Este filme de terror forme parte de la oferta de esta semana, la cual se completa con propuestas bastante diferentes que combina acción, suspenso, música, animación romance y crimen.

Resident Evil

Un mensajero médico llamado Bryan (Austin Abrams) recibe el encargo de entregar un paquete en un hospital remoto, pero su recorrido lo lleva hasta Raccoon City en medio de un violento brote que lo obliga a enfrentarse a criaturas infectadas.

Zach Cregger dirige y escribe junto a Shay Hatten la nueva "Resident Evil", concebida como reinicio cinematográfico de la franquicia.

By Any Means

El director Elegance Bratton se traslada al Misisipi de 1966 para contar una historia inspirada en acontecimientos reales. Yahya Abdul-Mateen II interpreta a un joven agente negro del FBI enviado a investigar una serie de asesinatos contra líderes de los derechos civiles.

Ante las dificultades para avanzar en el caso, deberá colaborar con Greg Scarpa, un peligroso sicario de la mafia.

Los pasos del tiempo

Esta producción dominicana dirige su mirada hacia una parte de la historia del ballet en República Dominicana, siguiendo el legado de figuras pioneras de esta disciplina y su evolución hasta la actualidad.

Dirigido por Oliver Olivo y con guion de Claudia Galeano, el documental incorpora coreografías del maestro Carlos Veitía y la participación de bailarines de la compañía Ballet Concierto.

He Calls Me Daughter

Rick Altizer dirige este documental centrado en mujeres cuyas vidas han quedado marcadas por la ausencia, el abandono o las difíciles relaciones con sus padres.

A través de testimonios personales y las intervenciones de consejeros y líderes religiosos, este filme examina las consecuencias que esas experiencias pueden tener sobre la identidad, la confianza y la fe.

Tuner

Este es un thriller protagonizado por Leo Woodall como Niki White, un talentoso aprendiz de afinador de pianos que padece hiperacusia, una condición que provoca una sensibilidad extrema a los sonidos. Cuando su mentor Harry enfrenta una deuda médica, Niki decide recurrir a este nuevo talento para conseguir dinero y termina involucrándose con peligrosos criminales.

Uma Musume: Pretty Derby - Beginning of a New Era

Esta franquicia japonesa salta a la pantalla grande con una aventura protagonizada por Jungle Pocket, una joven chica caballo que sueña con convertirse en la corredora más rápida del mundo.

Inspirada por Fuji Kiseki, comienza a entrenar convencida de que puede alcanzar su objetivo, hasta encontrarse con Agnes Tachyon, cuya extraordinaria velocidad y métodos científicos la convertirán en una rival difícil de superar.