Funglode proyecta el talento y legado dominicano en Miami

De izquierda a derecha: Omar de la Cruz, Guillermo Sención, Robin Bernstein, Leonel Fernández, Juan Marichal, Emilio Estefan, Richard Bernstein y José Zaiter. ( CEDIDA POR FUNGLODE )

Dos importantes encuentros dedicados a proyectar el talento, la cultura y el legado dominicanos se celebraron en Estados Unidos como parte de una agenda impulsada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), la Global Foundation for Democracy and Development (Gfdd) Florida y el Festival de Cine Global Santo Domingo.

La agenda comenzó el jueves 17 de septiembre con una nueva edición del Dominican Film Showcase, celebrada en el histórico Tower Theater de Miami, y continuó el sábado 19 con los Dominican Legacy Gala Awards, en The Biltmore Hotel de Coral Gables.

Ambas actividades compartieron una misma visión: fortalecer los vínculos culturales entre la República Dominicana y Estados Unidos, promover el talento dominicano y crear espacios de encuentro y proyección internacional.

Una celebración del crecimiento del cine dominicano

El Dominican Film Showcase 2026 reunió en el Tower Theater a personalidades del ámbito cinematográfico, cultural, empresarial y de los medios de comunicación.

Entre los asistentes estuvieron Ignacio "Nacho" Meyer, presidente de Univision Networks Group; Miguel Franjul, director del Listín Diario; Yvette Marichal, exdirectora general de Cine de la República Dominicana, además de cineastas, productores, actores, comunicadores y representantes de la comunidad dominicana en Florida.

El encuentro, organizado por GfddFlorida y el Festival de Cine Global Santo Domingo, con el respaldo de Funglode, presentó la película dominicana De Tal Palo Tal Astilla, dirigida por Frank Perozo, con un elenco que incluye a Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Hony Estrella y Los NovelPoppys.

Durante la ceremonia se destacó el crecimiento experimentado por la industria cinematográfica dominicana y las oportunidades que este desarrollo representa para la formación profesional, la generación de empleos, la actividad económica y la proyección internacional del talento nacional.

El doctor Leonel Fernández, presidente de Funglode y expresidente de la República Dominicana, resaltó la importancia de continuar apoyando el cine dominicano y fortalecer la formación y capacitación de talentos, tanto a nivel local como en instituciones reconocidas de Estados Unidos, como parte del proceso de profesionalización y expansión de la industria cinematográfica nacional.

Fernández señaló que, así como la República Dominicana se ha consolidado internacionalmente como una "fábrica de peloteros", el país avanza hacia la consolidación de una industria cinematográfica capaz de formar, desarrollar y proyectar talentos dominicanos a nivel internacional.

Por su parte, Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo, destacó el papel desempeñado por la Ley de Cine en el crecimiento de la industria cinematográfica dominicana y en la dinamización de diferentes sectores de la economía nacional.

Explicó que detrás de cada producción existe una amplia cadena de generación de empleos y contratación de servicios que incluye técnicos, artistas, transporte, alimentación, alojamiento, equipos, construcción, vestuario y numerosos proveedores.

Uno de los momentos especiales de la noche fue la entrega de una proclama de la Ciudad de Miami en reconocimiento al Dominican Film Showcase y a GFDD-Florida por su contribución a la promoción y proyección de la cultura y el cine dominicanos.

La proclama fue entregada por el honorable comisionado del Distrito 3 de la Ciudad de Miami, Rolando Escalona.

La ceremonia contó además con la participación de José Záiter, director ejecutivo de Gfdd-Florida; Solangel Santana, subdirectora ejecutiva, y Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo.

Como parte de la celebración fueron reconocidas cinco personalidades por sus aportes al arte, la cultura y el entretenimiento: Hony Estrella, Miguel Céspedes, Luis Dantés Castillo, Wendy Regalado y Marlon Peña.

Una gala para celebrar el legado y el impacto

Dos noches después, la agenda continuó en The Biltmore Hotel de Coral Gables con los Dominican Legacy Gala Awards, una celebración concebida para reconocer trayectorias de impacto y respaldar iniciativas vinculadas con la educación, la cultura, el liderazgo y el desarrollo de la comunidad.

La gala reunió a una destacada representación de personalidades de la cultura, el entretenimiento, los medios, el deporte, los negocios y la vida institucional.

Entre los invitados estuvieron Robin S. Bernstein, exembajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana; Richard Bernstein; Emilio Estefan; el inmortal del béisbol Juan Marichal; Guillermo Sención; Miguel Céspedes; Celines de los Santos y Hony Estrella, entre otras personalidades.

La conducción de la velada estuvo a cargo de Hony Estrella y Carmen Muñoz, quienes sirvieron como maestras de ceremonia.

José Záiter tuvo a su cargo la bienvenida institucional y la presentación de Gfdd/FunglodeE Florida, mientras Rodolfo Pou ofreció un mensaje sobre la importancia y contribución de la comunidad dominicana en el exterior.

Jennifer García presentó el propósito de la gala y las tres iniciativas apoyadas por el encuentro.

La moda también tuvo un espacio especial con Isabel Reynoso y Giannina Azar, mediante las presentaciones Couture Kids y Renacimiento, integrando diseño, creatividad y talento a la propuesta artística de la noche.

Uno de los momentos centrales de la gala fue el reconocimiento al productor y empresario musical Emilio Estefan, quien recibió el Global Leadership & Cultural Impact Award y ofreció palabras al público.

El reconocido galerista Gary Nader recibió el Arts & Cultural Legacy Award, mientras Neil Greene fue distinguido con un reconocimiento especial.

El doctor Steven Melnik tuvo a su cargo la conferencia principal de la noche y Gabriela Márquez realizó una presentación musical especial.

El programa concluyó con las palabras del doctor Leonel Fernández, quien ofreció el mensaje de clausura centrado en el agradecimiento, el legado y el impacto, así como en la importancia de continuar creando iniciativas que fortalezcan las oportunidades de desarrollo y los vínculos entre República Dominicana y su comunidad en Estados Unidos.

Visión compartida

Las actividades del 17 y 19 de septiembre permitieron presentar, desde perspectivas complementarias, una misma visión: el talento dominicano como vehículo de identidad, desarrollo, cultura y conexión internacional.

Mientras el Dominican Film Showcase puso el foco en el crecimiento de la cinematografía nacional y en la capacidad del país para llevar sus historias y creadores a nuevas audiencias, los Dominican Legacy Gala Awards ampliaron esa celebración hacia las trayectorias y aportes de figuras cuyo trabajo ha trascendido fronteras.

Ambas iniciativas se inscriben en la labor que Funglode desarrolla desde su establecimiento en el año 2000, impulsando la cultura, promoviendo espacios de formación e intercambio y conectando a la República Dominicana con el mundo.

A través del Festival de Cine Global Santo Domingo, sus programas culturales, encuentros y alianzas internacionales, la institución continúa creando puentes para promover el talento nacional y utilizar la cultura y el cine como instrumentos de encuentro, conocimiento y cooperación.

A través de esta agenda, Gfdd-Florida, Funglode y el Festival de Cine Global Santo Domingo reafirman su compromiso con la promoción de la cultura dominicana, la internacionalización de su talento y la creación de espacios que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de las industrias creativas.

La agenda también busca estrechar los vínculos entre República Dominicana, Florida y la comunidad dominicana en Estados Unidos