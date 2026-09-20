SmartFilms Summit Fest 2026 anuncia sus ganadores

De izquierda a derecha: Grace Cochón, Danilo Reynoso, Claudio Cataño, Evelyna Rodríguez y Eduardo Sanz Lovatón. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Tras una exitosa jornada de dos días que congregó a más de 1,200 personas de todo el país, la segunda edición de SmartFilms Summit Fest 2026 anunció los ganadores de esta entrega, en un espacio donde las historias realizadas con un celular fueron las protagonistas.

Luego de una labor de tres meses que incluyó capacitaciones en 36 ciudades de República Dominicana, con el actor colombiano Claudio Cataño, protagonista de la serie de Netflix "Cien años de soledad", como invitado internacional, el festival tuvo como ganadores los cortometrajes "Carpe Diem", de Diego Pinales, y "Desandar", de Alerick Jiménez, en la categoría Aficionado.

"Carpe Diem" obtuvo una beca completa para estudiar Producción de Cine y Multimedia en UNIBE, mientras que "Desandar" recibió un premio de 400,000 pesos.

También fueron reconocidos "Morir soñando", de Yessy Lebreult, en la categoría Ruta Peliculera, y "Switch", de Stiven Marte, que recibió una mención especial en la categoría Juvenil.

El galardón de Mejor Actriz fue para Shanisse Rojas y el de Mejor Actor para Paul Ovalles.

En otras categorías, "Amor a primera Olla", de Erick Moreta, obtuvo el premio Smart Comedia; "Mañana", de Aníbal Báez, recibió el de Smart Drama; mientras que "I Didn't Mean To", de Rayniel Solano, fue reconocido en Fotografía.

El premio al Mejor Afiche correspondió a "Bonitas y al día", de Lía Gil; Concepto Original fue para "Embutidos sentimientos", de Manuel Méndez; y el Premio del Público recayó en "Igual que la primera vez", de Caryoralin Brito.

En Guion fue reconocido "Albatroces", de Lary Santos; Diseño de Producción correspondió a "Atabey", de Chester Mejía, y el premio Esencia fue para "Mamá", de Stiven Marte.

La segunda edición del festival, realizado por Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso, refuerza su apuesta por democratizar la creación cinematográfica y demostrar que las grandes historias no dependen necesariamente de grandes presupuestos, sino de una idea, una mirada y una herramienta que hoy está al alcance de millones de personas: el celular.

Participación de personalidades del cine

La agenda incluyó la participación de personalidades de la industria del cine y la televisión, quienes compartieron sus conocimientos y perspectivas sobre las transformaciones que vive el sector audiovisual.

Durante dos días, el encuentro reunió a creadores, actores, realizadores, estudiantes, profesionales y nuevas voces, además de desarrollar actividades que fueron más allá de la competencia cinematográfica.