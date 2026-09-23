Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión por un delito sexual en Nueva York

El magnate estadounidense Harvey Weinstein en una foto de archivo durante una sentencia. ( EFE )

El exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual cometido en 2006 en su apartamento de Manhattan contra la exasistente de producción Miriam Haley.

La sentencia, dictada en un tribunal penal de Nueva York, marca un nuevo capítulo en la prolongada batalla judicial derivada de las acusaciones que en 2017 sacudieron a Hollywood y dieron origen al movimiento global #MeToo.

Durante la vista judicial, Haley, de 49 años, relató el impacto persistente de la agresión en su vida, calificándola como una "condena de por vida". Por su parte, Weinstein, de 74 años, expresó remordimiento por el dolor causado, al tiempo que reiteró su inocencia y adelantó que apelará el fallo.

Situación médica y legal

La defensa del magnate había solicitado una pena menor de tres años adicionales a los cumplidos, argumentando el grave deterioro de su salud.

Weinstein se encuentra actualmente en una unidad médica penitenciaria lidiando con diversas afecciones, entre ellas cáncer de la sangre, insuficiencia cardíaca y diabetes, lo que le obliga a desplazarse en silla de ruedas.

Adicionalmente, el exproductor permanece a la espera de que se le vuelva a dictar sentencia en un caso separado en California, donde un tribunal de apelaciones ratificó su condena de 2022, pero anuló los 16 años de prisión originales debido a vicios derivados de las sentencias neoyorquinas ahora modificadas.

Cronología y batalla judicial Condena inicial (2020): Weinstein fue sentenciado inicialmente a 23 años de cárcel tras ser declarado culpable de delitos sexuales contra Haley y la aspirante a actriz Jessica Mann. Anulación (2024): El máximo tribunal de Nueva York anuló el veredicto al considerar que el juicio original se vio perjudicado por testimonios ajenos al caso específico, ordenando la repetición del proceso. Nuevo juicio y condena: En el nuevo juicio celebrado el año pasado, un jurado lo declaró culpable de un acto sexual delictivo en primer grado contra Haley, absolviéndolo de otros cargos y derivando en la anulación o sobreseimiento de los restantes por falta de acuerdo unánime.

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