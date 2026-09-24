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Detienen a la actriz Susan Sarandon
Detienen a la actriz Susan Sarandon

La actriz Susan Sarandon es detenida en Nueva York durante protesta contra Netanyahu

La intérprete es una habitual de las manifestaciones contra la guerra que libra Israel en Gaza

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    La actriz Susan Sarandon es detenida en Nueva York durante protesta contra Netanyahu
    Detienien a la actriz Susan Sarandon. En esta imagen se le ve posar en el 'photocall' de la película 'The Echo Chamber' en Venecia, Italia. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

    La actriz estadounidense Susan Sarandon figura entre los detenidos el jueves por la policía en Nueva York durante una manifestación contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

    Imágenes de la AFP muestran a agentes de policía de Nueva York esposando a la protagonista de "Thelma y Louise" mientras el líder israelí participaba en la Asamblea General de la ONU.

    El New York Post informó de que la actriz Hannah Einbinder, de la serie "Hacks", también había sido sacada por las autoridades de esta manifestación organizada por Jewish Voice for Peace.

    La policía de Nueva York no respondió de inmediato a las consultas de la AFP sobre estas detenciones.

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    Infografía
    La actriz estadounidense Susan Sarandon, en la víspera de recoger el Premio Goya Internacional 2026. (EFE/QUIQUE GARCIA)

    Más

    • Manifestantes que lucían pancartas con lemas como "Dejen de armar a Israel" y "Acaben con el genocidio" participaron en una sentada mientras Netanyahu pronunciaba su discurso en la ONU.
    • Sarandon es una habitual de las manifestaciones contra la guerra que libra Israel en Gaza, postura que, según ha reconocido públicamente, le ha hecho perder contratos.
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