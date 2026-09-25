Leonel Fernández propone fortalecer el cine dominicano y su conexión con la diáspora

De izquierda a derecha: Yvette Marichal, Leticia Tonos, Adriana Taveras, Leonel Fernández, Elvis Nolasco, Sara Jorge, Sandy Hernández y Omar de la Cruz, durante el encuentro con cineastas dominicanos de la diáspora en Nueva York. ( CEDIDA POR OMAR DE LA CRUZ )

El expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández sostuvo un encuentro con productores, directores, guionistas y actores dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, donde centró su intervención en el presente y futuro del cine dominicano, los avances alcanzados con la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica y los retos que enfrenta la industria audiovisual.

La actividad se celebró en Symphony Space, en el Upper West Side de Manhattan, y estuvo encabezada por Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo.

Fernández, impulsor de la Ley 108-10, planteó la necesidad de profundizar la profesionalización del sector, fortalecer la formación de guionistas y establecer mayores vínculos entre los cineastas dominicanos de la isla y los que desarrollan sus carreras en Estados Unidos.

Durante el encuentro sostuvo que el futuro del país pasa por una relación más estrecha con su comunidad en el exterior y afirmó: "Yo pienso que el futuro dominicano está en una alianza estratégica entre la diáspora y el desarrollo nacional de la República Dominicana. Cuando logremos eso, este país va a volar".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/omar-de-la-cruz-d23e42f5.jpeg Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo, durante su intervención en el encuentro con cineastas dominicanos de la diáspora, celebrado en Nueva York. (CEDIDA POR OMAR DE LA CRUZ)

El cine como punto de encuentro con la cultura

Fernández inició su intervención con recuerdos de su infancia y juventud en Nueva York. Evocó su vida en la calle 95, junto a Broadway, y recordó que pasaba diariamente frente a la sala donde se desarrolló el encuentro.

También relató que consiguió en ese sector su primer empleo, a los 12 años, como repartidor, experiencia que recordó con humor al afirmar: "Yo era el chico más rico de Nueva York".

Su relación con el cine, explicó, comenzó en Santo Domingo bajo la influencia de su mentor cultural Jimmy Sierra. Recordó que, después de ver con él Topaz, de Alfred Hitchcock, Sierra lo motivó a escribir una reseña.

Ese texto fue publicado por el periodista Orlando Martínez, a quien Fernández rindió homenaje al recordar que el salón de prensa del Palacio Nacional lleva su nombre.

Dieciséis años de la Ley de Cine

Fernández destacó los resultados alcanzados desde la aprobación de la Ley de Cine y señaló que las 389 películas dominicanas estrenadas desde su promulgación representan una masa crítica para el desarrollo de la industria.

Según planteó, las producciones dominicanas han experimentado una evolución técnica significativa frente a las realizadas antes de la legislación. Sin embargo, consideró necesario mirar hacia una nueva etapa de profesionalización.

"Todos estamos de acuerdo en la necesidad de profundizar un proceso de profesionalización del cine dominicano", afirmó.

Para el expresidente, el reto no se limita a aumentar la cantidad de películas producidas, sino a fortalecer las capacidades profesionales que permitan desarrollar proyectos con mayor calidad y proyección internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/publico-53680b8a.jpeg Asistentes al encuentro con cineastas dominicanos de la diáspora escuchan a Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo, durante su intervención en Nueva York. (CEDIDA POR OMAR DE LA CRUZ)

El guion, uno de los principales desafíos

Entre los aspectos que Fernández identificó como prioritarios figura la formación de guionistas.

"Necesitamos formar guionistas", afirmó, al explicar que aprender a escribir para televisión y cine constituye un proceso que requiere preparación y estudio.

También señaló que la creatividad puede desarrollarse mediante el conocimiento de los grandes maestros de cada género y la lectura de los clásicos de la literatura.

Como referencia mencionó los ciclos de estudio organizados en la sala de proyección de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), en Santo Domingo, donde durante un mes se analiza la obra de un director.

Entre los realizadores estudiados citó a Francis Ford Coppola, Woody Allen y David Lynch. Además, anunció que estos esfuerzos formativos serán reforzados mediante una colaboración con la Universidad de Columbia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/leonel-1090b762.jpeg (CEDIDA POR OMAR DE LA CRUZ)

"Yo pienso que el futuro dominicano está en una alianza estratégica entre la diáspora y el desarrollo nacional de la República Dominicana. Cuando logremos eso, este país va a volar" Leonel Fernández Presidente de Funglode “

Un recorrido por la historia del lenguaje cinematográfico

En esa línea, Fernández anunció el taller "Apreciación cinematográfica. Cuatro momentos del lenguaje cinematográfico, organizado por el Festival de Cine Global Santo Domingo y el Centro de Estudios de la Cultura de Funglode.

El programa abordará cuatro momentos fundamentales de la evolución del lenguaje cinematográfico, entendiendo el cine tanto como expresión artística como industria.

El primer período estará dedicado a los comienzos del cine, con los hermanos Lumière, Georges Méliès y Pathé. El segundo abordará la consolidación del lenguaje y la industria cinematográfica, con énfasis en la escuela inglesa y las etapas inglesa y estadounidense de Alfred Hitchcock.

El tercer momento estará dedicado al neorrealismo italiano, a través de Vittorio De Sica y Roberto Rossellini. El cuarto analizará la ruptura impulsada por la Nouvelle Vague, con referencias a Jean-Luc Godard, François Truffaut y Claude Chabrol.

Las sesiones combinarán el visionado de fragmentos de películas como Los 39 escalones, Vértigo, La ventana indiscreta, Ladrones de bicicletas, Roma, ciudad abierta y Los 400 golpes, con discusiones y comentarios.

El taller estará a cargo del crítico de cine y escritor Héctor Concari.

Puente Cultural busca conectar a creadores de distintos países

Fernández también anunció Puente Cultural, una serie de encuentros gratuitos y abiertos al público que Funglode celebrará en el Café Filó con una frecuencia mensual o quincenal.

La iniciativa reunirá a un invitado dominicano y a otro procedente de un país con embajada en República Dominicana, entre ellos Estados Unidos, México, Italia, Turquía y España.

Los participantes compartirán una misma disciplina, como cine, música, moda, deporte o gastronomía, para conversar sobre sus respectivas experiencias y propiciar un intercambio cultural.

El proyecto parte del encuentro entre el dominicano que viaja para presentar su cultura y el extranjero que llega a República Dominicana para mostrar la suya.

El cine dominicano llegará a nuevas ciudades en 2027

Durante la actividad, Omar de la Cruz anunció que el próximo año se realizarán muestras de cine dominicano en Filadelfia, Miami y Nueva York, además de presentaciones en Madrid y Canadá.

Estas actividades forman parte de los esfuerzos para ampliar la presencia del cine dominicano entre las comunidades residentes en el exterior y generar espacios para la exhibición de producciones nacionales.

La diáspora como parte de la industria audiovisual

Fernández destacó el encuentro como parte de su interés en vincular a los cineastas dominicanos establecidos en Estados Unidos con los profesionales que trabajan en República Dominicana.

El objetivo, explicó, es promover una interacción de mutuo provecho que facilite la colaboración y permita aprovechar el talento existente fuera del territorio nacional.

Entre los profesionales destacados durante el encuentro estuvo Ariana Taveras, directora asociada del Martin Scorsese Virtual Production Center de la Universidad de Nueva York.

También fue mencionada la periodista Angie Martínez, de la Columbia Journalism School, quien se incorporará a un programa destinado a formar a periodistas dominicanos en redes sociales e inteligencia artificial.

Fernández recordó además las visitas a República Dominicana de figuras internacionales como Omar Sharif, protagonista de Doctor Zhivago, una de sus películas favoritas, y Andy García. A su juicio, la presencia de estos artistas contribuyó a superar la percepción de que el país no podía aspirar a producciones de ese nivel.

La Ley de Cine y un futuro Código de la Comunicación

Fernández explicó que la Ley de Cine forma parte de una visión más amplia vinculada con un eventual Código de la Comunicación para República Dominicana.

Según expuso, ese código integraría la legislación sobre expresión y difusión del pensamiento, una ley del audiovisual, la legislación del libro y, posteriormente, normas relacionadas con las redes sociales y las plataformas digitales.

Sobre las plataformas digitales señaló que existe un debate internacional entre el modelo regulatorio europeo y la autorregulación defendida en Estados Unidos, mientras que el carácter transfronterizo de estos servicios dificulta que un solo país pueda establecer reglas por sí mismo.

Una industria con más de RD$50,000 millones en inversión validada

En la apertura del encuentro, Omar de la Cruz presentó un balance institucional basado en datos de la Dirección General de Cine (Dgcine).

Según las cifras presentadas, desde 2010 la Ley de Cine ha impulsado 1,039 producciones audiovisuales rodadas en el país, más de RD$50,000 millones en inversión validada y 26,196 empleos directos.

El sector cuenta actualmente con 9,302 agentes cinematográficos registrados y ha generado RD$4,908 millones en impuestos directos. De acuerdo con los datos expuestos, la economía obtiene un retorno de RD$2.30 por cada peso invertido.

"La ley no le da dinero a nadie; es un sistema, una organización y los parámetros necesarios para desarrollar una industria", explicó De la Cruz.

También presentó los resultados de una encuesta realizada entre más de 100 profesionales de la diáspora. Entre sus principales intereses figuran el financiamiento, el networking, las coproducciones con República Dominicana y la información sobre los incentivos de la Ley de Cine.

Los profesionales plantean nuevas vías de integración

El panel estuvo integrado por Yvette Marichal, Leticia Tonos, Sarah Jorge, Sandy Hernández, Ariana Taveras y Elvis Nolasco, este último embajador del Festival de Cine Global Santo Domingo.

Los participantes coincidieron en que la Ley de Cine también debe beneficiar a los dominicanos residentes en el exterior y plantearon mecanismos que faciliten la presentación de proyectos, el acceso a bases de talento y la participación en coproducciones con República Dominicana.

Durante la ronda de preguntas surgieron propuestas como establecer una oficina de enlace en Nueva York, organizar concursos de guion para escritores de la diáspora, desarrollar nuevas estrategias de distribución e incorporar profesionales residentes fuera del país en equipos de producciones acogidas a la legislación cinematográfica.

Fernández cerró su intervención con una mirada hacia las próximas dos décadas de la industria.

"Hemos logrado muchos éxitos en estos 16 años con la Ley de Cine. Ahora tenemos que mirar los próximos 20 años: un cine de calidad, un cine que trascienda la frontera dominicana y que sea aplaudido universalmente", concluyó.

El encuentro concluyó con la proyección de Milly, reina del merengue, dirigida por Leticia Tonos y realizada bajo la Ley de Cine.