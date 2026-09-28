Amílcar Franco crea en Londres una productora para impulsar historias del Caribe

El actor, cineasta y productor dominicano Amílcar Franco, fundador de Peanuts Entertainment, durante el lanzamiento de la productora en Londres. ( CEDIDA POR AMÍLCAR FRANCO )

El actor, cineasta y productor dominicano Amílcar Franco anunció el lanzamiento en Londres de Peanuts Entertainment, una compañía de producción audiovisual creada con la visión de desarrollar historias latinoamericanas y caribeñas con identidad cultural y proyectarlas hacia públicos internacionales.

El lanzamiento fue destacado por Variety, una de las publicaciones de mayor trayectoria e influencia de la industria global del entretenimiento, que presentó la nueva compañía y sus primeros proyectos desde Londres.

Con esta plataforma, Franco busca tender puentes creativos entre América Latina, el Caribe y la industria audiovisual internacional, apostando por historias arraigadas en la cultura y la memoria de la región, con capacidad de conectar con públicos globales.

"Peanuts Entertainment nace de mi interés por contar historias que parten de nuestra identidad, pero que tienen la fuerza para conectar mucho más allá de nuestras fronteras. Desde Londres queremos crear un puente para que historias de República Dominicana, el Caribe y América Latina encuentren nuevas audiencias y espacios dentro de la industria internacional", expresó Amílcar Franco.

Proyectos

La compañía presenta Alive in Their Garden (Vivas en su jardín), un drama de época en español inspirado en la vida, resistencia y legado de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

La producción contó con el apoyo de la familia Mirabal, en especial de Minou Tavárez Mirabal y Jaqueline Guzmán Mirabal, así como de la Casa Museo Hermanas Mirabal, y estuvo respaldada por un amplio proceso de investigación histórica.

El proyecto adquiere especial significado al realizarse en el año del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal.

La audición estuvo a cargo de la directora de reparto ganadora del Emmy Olissa Rogers (Wednesday, Ted Lasso) y reunió un elenco internacional que incluyó a Karl Queensborough (Hamilton, West End), junto a intérpretes de España, Argentina y República Dominicana.

Rodada íntegramente en 16 milímetros, la producción contó con el apoyo de compañías de la industria cinematográfica como Kodak y Harbor, y reunió talentos de República Dominicana y otros países.

Nuevos proyectos en desarrollo

Además de Alive in Their Garden, la productora desarrolló The Peanut Vendors, su primera producción completada, que revisita el legado de la icónica canción cubana "El Manisero".

El proyecto cuenta con la narración del tres veces ganador del Olivier Award Alex Jennings, la voz de la artista nominada al Grammy Christine Allado y un nuevo arreglo musical de Marcin Mazurek, compositor del cortometraje ganador del BAFTA Rock, Paper, Scissors.

Desde Londres, la nueva productora inicia así una etapa para Amílcar Franco, colocando su origen dominicano y la riqueza cultural de la región en el centro de una propuesta concebida para la industria audiovisual global.