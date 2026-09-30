Eurocine regresa con una selección de cine europeo contemporáneo

La Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, junto a los Estados Miembros de la Unión Europea, Caribbean Cinemas, la Dirección General de Cine (Dgcine) y Ebribari Audiovisual, presentó oficialmente Eurocine 2026, una nueva edición del festival dedicado al cine europeo contemporáneo.

Durante un encuentro con medios de comunicación se dieron a conocer los detalles de la programación y las principales novedades de esta edición.

El embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, ofreció las palabras de bienvenida y destacó el papel que ha adquirido el festival como espacio de encuentro cultural.

“Eurocine se ha convertido ya en una cita que esperamos cada año y que nos permite acercar Europa al público dominicano a través de una de nuestras expresiones culturales más universales: el cine”, expresó.

José Enrique Rodríguez, director de la Cinemateca Dominicana, destacó el respaldo de la Dirección General de Cine (Dgcine) y la Cinemateca Dominicana a esta iniciativa.

“Para nosotros es muy valioso acompañar, un año más, a Eurocine, una plataforma que contribuye a ampliar la oferta cinematográfica disponible para el público dominicano y, sobre todo, a la formación de nuevas audiencias”.

La película de apertura será Gloria! (Italia–Suiza, 2024), ópera prima de la actriz y cantautora italiana Margherita Vicario.

Ambientada en un instituto femenino de la Venecia de finales del siglo XVIII, la película sigue a Teresa, una joven con un extraordinario talento musical que, junto a un grupo de músicas, desafía las convenciones de su época a través de la música.

Presentada en competencia en la Berlinale 2024, Gloria! obtuvo posteriormente tres premios David di Donatello. La función inaugural se realizará el lunes 26 de octubre, a las 7:00 de la noche.

Como película de clausura, Eurocine 2026 presentará Pepe (República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia, 2024), dirigida por el cineasta dominicano Nelson Carlos de los Santos Arias, quien obtuvo por esta producción el Oso de Plata a Mejor Director en la Berlinale 2024.

La productora dominicana Desirée Reyes Peña, programadora de Eurocine 2026, destacó el criterio detrás de la selección de este año.

“La programación de este festival es también una oportunidad para descubrir cineastas y películas que no tienen una circulación habitual en nuestras salas”.

“La selección pone especial énfasis en las coproducciones y reúne distintas propuestas narrativas y estéticas que nos permiten apreciar la diversidad de miradas, lenguajes y estilos que conviven en la creación cinematográfica europea contemporánea”, expresó.

Programación oficial

Gloria! (Italia, Suiza ) – Película de apertura

(Italia, ) – Peacock ( Austria , Alemania )

( , ) Augure ( Bélgica , Países Bajos , República Democrática del Congo , Francia , Sudáfrica)

( , , , , Sudáfrica) Live a Little ( Suecia , Noruega , Dinamarca)

( , , Dinamarca) Tres kilómetros al fin del mundo ( Rumanía )

( ) Four Mothers ( Irlanda , Reino Unido )

( , ) Saben aquel ( España )

( ) Silent Rebellion ( Suiza , Francia , Bélgica )

( , , ) Un ours dans le Jura ( Francia )

( ) Four Souls of Coyote ( Hungría )

( ) Night Life ( Alemania )

( ) Animal ( Grecia , Austria , Rumanía , Chipre, Bulgaria)

( , , , Chipre, Bulgaria) Jippie No More! ( Países Bajos )

( ) Je’Vida ( Finlandia , Estonia , Suecia )

( , , ) Pepe (República Dominicana, Alemania, Francia, Namibia) – Película de clausura

Conoce la cartelera completa y todos los detalles de Eurocine 2026 a través de las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, @unioneuropeard.

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