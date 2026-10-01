Una dosis de cine para el fin de semana

Tom Cruise y Riz Ahmed protagonizan "Digger", la nueva película de Alejandro González Iñárritu. ( CEDIDA POR CARIBBEAN CINEMAS )

La cartelera se renueva esta semana con seis estrenos que van desde una misión para salvar a la humanidad hasta una aventura animada, además de propuestas de terror, suspenso y drama protagonizadas por Tom Cruise, Dakota Johnson y Anne Hathaway.

Digger

Dirigida por Alejandro G. Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, cuenta la historia de Digger Rockwell, un millonario magnate petrolero considerado uno de los hombres más poderosos del planeta, quien provoca un desastre y se embarca en una misión para demostrar que es el salvador de la humanidad.

Big Trip

En esta nueva secuela el oso Mik-Mik y sus amigos se embarcan en una nueva y alocada aventura global cuando una torpe cigüeña les entrega por error a un bebé llama en lugar de un cachorro de oso.

I Want Your Sex

Cuando el joven Elliot (Cooper Hoffman) consigue trabajo con la provocadora artista Erika Tracy (Olivia Wilde), sus fantasías se hacen realidad en el momento en que ella lo invita a convertirse en su musa sexual. Pero pronto Elliot se siente abrumado al ser arrastrado por Erika a un mundo de sexo, obsesión, poder y traición.

Verity

En este thriller (basado en la novela de la escritora Colleen Hoover) Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora con problemas financieros, es contratada por Jeremy Crawford para terminar la exitosa serie de libros de su esposa, Verity (Anne Hathaway), quien quedó incapacitada tras un grave accidente.

Fall 2

La película sigue a Jax, quien tras perder a su intrépida hermana Shiloh, profundamente dolida, emprende una peligrosa escalada con Luce, una vieja amiga de Shiloh, para honrar su memoria.

Grin

Esta cinta de terror trata sobre una reunión familiar que se convierte en una pesadilla mortal tras jugar con un antiguo y siniestro juego de mesa, en el que se oculta un ente demoníaco.