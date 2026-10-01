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Olivia y las Nubes
Olivia y las Nubes

Centro de la Imagen reconoce a Tomás Pichardo Espaillat por su aporte al cine con Olivia y las Nubes

El reconocimiento destaca la visión del joven director y el impacto internacional de Olivia y las Nubes, primera película dominicana de animación en conquistar los premios Platino

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    Centro de la Imagen reconoce a Tomás Pichardo Espaillat por su aporte al cine con Olivia y las Nubes
    Tomás Pichardo, director de Olivia y las Nubes, durante su participación en el BFI London Film Festival. (TOMADA DE INSTAGRAM @TOMÁSPICHARDO)

    La Fundación Imagen 83, el Centro de la Imagen y Photoimagen otorgaron un reconocimiento especial al joven director dominicano Tomás Pichardo Espaillat, en homenaje a su trayectoria y a su aporte al desarrollo del cine de animación nacional a través de la película Olivia y las Nubes.

    De acuerdo con la información compartida con Diario Libre, el reconocimiento fue entregado el 27 de agosto de 2026, en Santo Domingo, en el marco de las actividades de Photoimagen, destacando la visión creativa de Pichardo Espaillat y el alcance que ha logrado su obra en escenarios cinematográficos internacionales.

    En el documento de reconocimiento, las instituciones resaltaron al director como un "joven director de cine y talento extraordinario", expresando su admiración y orgullo por el camino que ha abierto con su propuesta cinematográfica.

    La distinción destaca particularmente Olivia y las Nubes como la primera película dominicana de animación en alzar vuelo y conquistar galardones en importantes escenarios internacionales, convirtiéndose en una obra representativa de las nuevas posibilidades del cine dominicano.

    "Gracias por poner en alto el nombre de la República Dominicana, demostrar que los sueños grandes no tienen límites y abrir caminos con arte, pasión y magia en la pantalla. Tu talento es nuestro orgullo y el futuro del cine dominicano".

    Una mirada que representa a una nueva generación

    Con Olivia y las Nubes, Tomás Pichardo Espaillat ha construido una propuesta que combina imaginación, sensibilidad artística y una identidad propia, demostrando las posibilidades de desarrollar cine de animación desde República Dominicana con vocación internacional.

    • El homenaje se suma así a la trayectoria de una película que ha llevado el nombre del país a diferentes espacios cinematográficos y que continúa abriendo conversaciones sobre el presente y el futuro de la animación dominicana.

    El reconocimiento fue fechado el 27 de agosto de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, y celebra tanto los logros alcanzados por Olivia y las Nubes como el camino que su director continúa construyendo para el cine dominicano.

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