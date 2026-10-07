La nueva película de José María Cabral competirá en el Festival Black Nights de Tallin

Escena de Come M*erda, la nueva película de José María Cabral que competirá en el Festival Black Nights de Tallin. ( TOMADA DEL INSTAGRAM @JOSEMARIACABRAL )

La película dominicana "Gut Feelings" ( "Come M*erda"), dirigida por José María Cabral y producida por Lantica Studios, fue seleccionada para competir en la Competencia Oficial de la edición 30 del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), donde tendrá su estreno mundial.

La cinta forma parte de una selección de 12 estrenos mundiales provenientes de 15 países. El PÖFF es un festival de categoría A acreditado por la FIAPF y uno de los principales encuentros cinematográficos de Europa.

La película cuenta la historia de una familia de clase alta cuyo objetivo es mantener con vida a Isabella, su hija enferma, bajo una estricta dieta impuesta por su madre, Verónica, interpretada por la actriz dominicana Cindy Galán.

Raúl, el padre de Isabella y biotecnólogo, busca alternativas científicas para ayudar a su hija. Cuando encuentra una posible solución, la familia recupera la esperanza, pero la obsesión y los conflictos comienzan a cambiar la dinámica dentro del hogar.

A través de esta historia, Cabral plantea una sátira sobre el poder, las diferencias de clase y las desigualdades sociales.

Variety incluyó la película entre las producciones más esperadas de la Competencia Oficial y señaló que representa la primera incursión de Cabral en la comedia negra. The Hollywood Reporter también destacó la cinta y su particular premisa.

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Cabral ha representado a República Dominicana en tres ocasiones en la carrera por el Óscar a la Mejor Película Internacional , entre ellas con Jaque Mate y Pájaros Carpinteros.

ha representado a República Dominicana en tres ocasiones en la carrera por el , entre ellas con y Pájaros Carpinteros. La selección de "Come M*erda" en el PÖFF marca un nuevo paso para la producción dominicana y permitirá que la película tenga su primer encuentro con el público internacional en Estonia.