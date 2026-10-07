Ex de Hayden Panettiere denuncia que un desconocido empeñó joyas de la actriz tras su muerte

Wladimir Klitschko busca que la Justicia le otorgue facultades para proteger la herencia de Kaya, la hija de 11 años que tuvo con la actriz y que figura como su única heredera.

El exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere y padre de su única hija, denunció ante un tribunal de California que una persona ajena a la familia habría vendido o empeñado pertenencias de la fallecida actriz, entre ellas joyas.

La acusación aparece en documentos judiciales presentados el 5 de octubre ante el Tribunal Superior de California en Los Ángeles y obtenidos por medios como E! News, TMZ y People. Klitschko sostiene que fue informado de que una persona que estuvo anteriormente vinculada a Panettiere llevó artículos de la actriz a una casa de empeño.

El establecimiento, de acuerdo con la presentación judicial, se habría negado a proporcionar información específica sobre los objetos sin la intervención de las autoridades. El excampeón mundial de los pesos pesados teme que las piezas puedan ser revendidas a terceros antes de que puedan ser recuperadas.

Disputa por la herencia

Klitschko busca obtener autoridad legal suficiente para solicitar una investigación policial y proteger los bienes que eventualmente corresponderían a Kaya, de 11 años, hija de ambos.

El 24 de septiembre, Klitschko ya había presentado una petición para ser designado temporalmente guardián del patrimonio de Kaya. Según los documentos, la niña es la única heredera de Panettiere y, por ser menor de edad, necesita un representante que pueda actuar en su nombre durante el proceso sucesoral.

La solicitud inicial advertía del riesgo de que bienes de la actriz desaparecieran, fueran destruidos o terminaran en manos de terceros antes de que se designara formalmente a una persona encargada de administrar su sucesión. También hacía referencia a joyas desaparecidas, accesos presuntamente no autorizados a la residencia de Panettiere y posibles alteraciones de sus correos electrónicos.

Klitschko, de 50 años, mantuvo una relación intermitente con Panettiere durante varios años. La pareja se comprometió en 2013, tuvo a Kaya en 2014 y terminó definitivamente su relación en 2018.