Del escándalo de Facebook al terror: los estrenos de cine de la semana

Jeremy Strong interpreta a Mark Zuckerberg en la cinta "The Social Reckoning", que se estrena esta semana. ( CEDIDA POR CARIBBEAN CINEMAS )

Esta semana, la cartelera de cine propone historias para todos los gustos: desde los secretos de una de las redes sociales más influyentes del mundo hasta el terror que acecha a una niña en su propia casa.

También regresan las intrigas de Los juegos del hambre, llega una amenaza que pone a prueba a una exfrancotiradora y vuelve a la pantalla grande un clásico de la animación: Cars. Cinco propuestas que invitan a elegir entre el suspenso, la acción, el miedo y la nostalgia.

The Social Reckoning

Cuenta la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook, consigue la ayuda de Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que acaba destapando los secretos más ocultos de la red social.

El reportaje de Horwitz, una serie de artículos conocida como 'The Facebook Files' (Los archivos de Facebook), se publicó en 2021 y destapó los efectos nocivos de Facebook en los adolescentes y su proliferación a sabiendas de desinformación, que contribuyó a actos de violencia política.

Other Mommy

Bela, una niña de 8 años que vive en un hogar tenso por el matrimonio problemático de sus padres, ve cómo su vida se ve trastornada por una entidad siniestra a la que llama "Otra mamá".

Cuando esta presencia malévola emerge de su armario preguntando: '¿Puedo entrar en tu corazón?', Bela se niega. Pero pronto las manifestaciones de la "Otra mamá" se vuelven cada vez más agresivas, amenazando la seguridad de la familia de Bela.

The Hunger Games Catching Fire

Katniss Everdeen y Peeta Mellark se convierten en objetivo del Capitol cuando su victoria en los 74 Juegos del Hambre da comienzo a una rebelión en los distritos de Panem, mientras emprenden su "Gira de la victoria".

Durante ese largo viaje, Katniss se da cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue igual y bajo estricto control del Presidente Snow, que está organizando los 75º Juegos del Hambre, denominados 'El Vasallaje'

Onslaught

Una madre (y exfrancotiradora del ejército de EE. UU.) que vive en un parque de casas rodantes usa sus habilidades para proteger a sus seres queridos de una amenaza que escapó de una base militar secreta, mientras unos mercenarios intentan contenerla.

Cars (Re-estreno)

El aspirante campeón de carreras, Rayo McQueen, parece que está a punto de conseguir el éxito y todo lo que había soñado. Sin embargo, comete el error de desviar su destino para llegar a un pequeño pueblo olvidado de la Ruta 66.

Su actitud arrogante se desvanece cuando llega a una pequeña comunidad olvidada que le enseña las cosas importantes de la vida que había olvidado.