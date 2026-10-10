Tokischa debuta como actriz en la película estadounidense "House of Guerrero" junto a Becky G

Foto de archivo de la cantante urbana dominicana Tokischa posando sonriente. ( SUMINIDTRADA POR EQUIPO DE TOKISCHA / ARCHIVO DL )

Tokischa da un nuevo paso en su carrera al incursionar por primera vez en el cine con House of Guerrero, una película que protagonizará junto a la estrella mexicoestadounidense Becky G y que será dirigida por la actriz Gina Rodríguez, ganadora de un Globo de Oro.

La incorporación de ambas al elenco fue anunciada en exclusiva por Billboard el 9 de octubre. La producción, actualmente en marcha en Los Ángeles y el Valle Imperial de California, explorará la historia del boxeo latino y la influencia de esta cultura a través de una trama familiar.

En la película, Tokischa interpretará a Xochitl Romero, la mejor amiga protectora de Maya Alvarado, personaje encarnado por Becky G, quien también será el interés amoroso de Alex Guerrero, protagonista interpretado por Carlos Sanson Jr.

Para Tokischa, reconocida internacionalmente por su propuesta musical irreverente y su influencia en el dembow dominicano, este proyecto representa su primera experiencia en la actuación cinematográfica y una oportunidad de ampliar su presencia en la industria del entretenimiento.

Becky G, por su parte, cuenta con experiencia previa en la pantalla grande, con participaciones en producciones como Power Rangers (2017) y Blue Beetle (2023).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/la-cantante-urbana-dominicana-tokischa-posa-durante-una-entrevista-con-efe--en-una-fotografia-de-ar-3655962d.jpg La cantante urbana dominicana Tokischa posa durante una entrevista con Efe , en una fotografía de archivo. (EFE/THAIS LLORCA)

Gina Rodríguez apuesta a la dirección

La dirección de House of Guerrero estará a cargo de Gina Rodríguez, conocida por su trayectoria como actriz y por su trabajo en la serie Jane the Virgin. La película marcará su debut como directora de largometrajes y será producida por Wayfarer Studios.

Rodríguez destacó la conexión que percibió entre ambas y la manera en que sus personalidades encajan con los personajes que interpretarán.

"He amado a Becky y Tokischa por tanto tiempo, como artistas y como mujeres que nunca han pedido permiso para ser exactamente quienes son", expresó la directora.

"Desde el primer momento en que las vi juntas, lo supe. Maya y Xochitl habían encontrado su hogar. Son una pareja deslumbrante, y verlas iluminar este set ha sido increíblemente emocionante como directora por primera vez", agregó.

El elenco también incluye a la propia Gina Rodríguez como Paloma Guerrero, hermana mayor del protagonista; George López como Alejandro Guerrero, padre de la familia, y Rosario Dawson como Elsa Guerrero, su madre.